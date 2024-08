Chiến sĩ công an đội mưa đưa sản phụ chuyển dạ tới bệnh viện

Mưa gió diễn ra diện rộng, các chiến sĩ công an tỉnh Lào Cai đã được huy động, tỏa ra các địa bàn ngập úng để hỗ trợ, sơ tán và cứu hộ những người đang ở tình thế nguy hiểm. Trong đó có một phụ nữ đang chuyển dạ...

Thông tin từ tỉnh Lào Cai sáng 30-8 cho biết, TP Lào Cai đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn, gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường. Ngay khi nhận được thông tin về các sự cố do mưa gây ra, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Lào Cai đã huy động toàn bộ lực lượng để hỗ trợ người dân.

Lực lượng chức năng lội nước đội mưa đến cứu hộ những người đang gặp sự cố tại phường Pom Hán (TP Lào Cai) sáng 30-8. Ảnh: Báo Lào Cai

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ sáng, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 2 đã tiếp cận một gia đình tại tổ 10, phường Pom Hán, TP Lào Cai. Đây là khu vực có một cụ bà ngoài 80 tuổi đang bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ đã đội mưa gió, nhanh chóng đưa cụ bà ra khỏi ngôi nhà bị ngập nước để sơ tán đến nơi an toàn.

Khẩn trương tiếp cận, sơ tán người dân mắc kẹt do nước ngập sáng 30-8 tại TP Lào Cai. Ảnh do người dân chia sẻ

Cũng trên địa bàn phường Pom Hán (TP Lào Cai), vào 8 giờ 30 phút cùng ngày, trong một diễn biến khẩn cấp, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 2 tiếp tục nhận được thông tin về một sản phụ đang có dấu hiệu chuyển dạ cần được hỗ trợ cấp bách. Trong khi phương tiện giao thông không thể di chuyển vào khu vực này, việc đưa sản phụ đến bệnh viện gặp nhiều khó khăn.

Đội lập tức điều động xe chuyên dụng, vượt qua các tuyến đường ngập sâu để tiếp cận ngôi nhà đang có sản phụ chuyển dạ. Với tinh thần ở đâu cần công an có, đội đã kịp thời đưa sản phụ đến Bệnh viện Sản nhi TP Lào Cai an toàn.

Sau 1 đêm, nhiều khu vực ở TP Lào Cai chìm trong nước mưa. Ảnh do người dân chia sẻ

Nước ngập lưng nhà, xe máy chìm nghỉm tại TP Lào Cai sáng 30-8

Hình ảnh tại Trường Mầm non Hoa Lan sáng 30-8 do người dân chia sẻ

Ở đâu cũng mênh mang nước. Ảnh: CTV

TP Lào Cai ngập úng nặng sau một đêm mưa gió

Sạt lở trên Tỉnh lộ 161 qua Phố Lu (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) sáng 30-8. Ảnh: Đài PT-TH tỉnh Lào Cai

Cùng trong buổi sáng 30-8, các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại Trường Mầm non Hoa Lan ở phường Pom Hán (TP Lào Cai) để hỗ trợ những học sinh và giáo viên đang mắc kẹt do nước mưa tràn vào trường lớp. Toàn bộ học sinh đã được sơ tán ra khỏi khu vực ngập.

Sau đó, tổ công tác tiếp tục tỏa đến các khu vực bị ngập lụt khác ở TP Lào Cai, hỗ trợ người dân.

1 công nhân điện lực bị điện giật tử vong

Thông tin từ tỉnh Lào Cai cũng cho biết, một công nhân điện lực thuộc Công ty Điện lực tỉnh Lào Cai (PC Lào Cai) vừa gặp tai nạn lao động nghiêm trọng và thiệt mạng. Nạn nhân là anh Phạm Văn T., sinh năm 1969, công nhân thuộc Đội Quản lý tổng hợp Bản Lầu (Điện lực huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 10 phút ngày 29-8 tại thôn Mường Lum, xã La Pán Tẩn, huyện Mường Khương. Anh Phạm Văn T. gặp nạn trong quá trình chặt cây tre có nguy cơ đổ vào đường dây điện. Trong lúc chặt tre, một cây tre đổ vào đường dây và bật ngược, khiến anh T. ngã vào mỏm đá gần đó và bất tỉnh.

Mặc dù được sơ cứu và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, nhưng anh Phạm Văn T. đã tử vong. Công ty Điện lực tỉnh Lào Cai đã thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân. Các cơ quan chức năng hiện đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

