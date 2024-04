Chiếu phim về Điện Biên Phủ miễn phí từ 30-4

Phim tài liệu Đồng hành cùng lịch sử được Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất năm 2024, thời lượng 33 phút

Các phim được chọn chiếu trong đợt phim gồm: phim truyện Ký ức Điện Biên, Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất; Phim tài liệu Chiến thắng Điện Biên Phủ, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất; Điện Biên Phủ, Đồng hành cùng lịch sử do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; phim hoạt hình Rừng xanh nổi giận, Bà già siêu quậy do Công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Cục Điện ảnh cũng sẽ tổ chức in các tác phẩm được chọn trình chiếu trong đợt phim bằng file HD vào ổ cứng để gửi tới tất cả các đơn vị điện ảnh có sử dụng máy chiếu HD (1 ổ cứng/1 đơn vị); in đĩa DVD gửi tới các đơn vị chưa trang bị máy chiếu HD (40 đĩa/tập phim) để phục vụ khán giả.

Bên cạnh đó, các đơn vị điện ảnh có trách nhiệm tiếp tục khai thác lại những chương trình phim có nội dung phù hợp do Cục Điện ảnh phát hành trong các đợt phim, tuần phim trước đây để tiếp tục chiếu phim phục vụ khán giả.

Theo kế hoạch, đợt phim đặc biệt này được tổ chức từ ngày 30-4 đến ngày 20-5.

MAI AN