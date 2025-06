Chiều và tối nay (9-6), nhiều nơi có mưa lớn

Lai Châu mưa liên tục nhiều ngày nay, sạt lở bắt đầu diễn ra. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Từ đêm 8-6 đến sáng 9-6, nhiều tỉnh ở miền Bắc và Bắc Trung bộ tiếp tục mưa lớn trên diện rộng.

Theo dữ liệu từ hệ thống đo mưa tự động Vrain, các địa phương có lượng mưa từ 50mm trở lên tập trung chủ yếu tại vùng núi và trung du Bắc bộ, kéo dài đến khu vực Bắc Trung bộ. Tại Tây Nam bộ cũng có mưa nhưng lượng nhỏ.

Cụ thể, lượng mưa tại một số địa phương như sau: Yên Bái 115,2mm tại trạm Lũng Hà, Tuyên Quang 86mm tại trạm Yên Hoa, Nghệ An 83,2mm tại trạm Công Thành, Hà Giang và Vĩnh Phúc đều trên 75mm.

Nước mưa ngập vào nhà dân ở tỉnh Lai Châu ngày 8-9. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Trong khi đó, các tỉnh như: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình, Quảng Ninh, Lai Châu, Thanh Hóa và Gia Lai đều ghi nhận mức mưa từ 50mm trở lên. Riêng Gia Lai (Tây Nguyên) là điểm đáng chú ý ngoài miền Bắc có mưa to với 57,8mm.

Tổng hợp cho thấy, mưa lớn tập trung chủ yếu ở vùng núi, trung du Bắc bộ và mở rộng về phía Thanh Hóa - Nghệ An.

Tây Nam bộ tuy có mưa, nhưng đều ở mức nhỏ đến vừa, dao động từ 12mm đến dưới 30mm tại các địa phương như Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang…

Bùn đất tràn xuống thị trấn Mường Khương (tỉnh Lào Cai) ngày 8-6 do mưa lớn. Ảnh: CTV

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, mưa lớn sẽ tiếp diễn trong ngày 9-6 và lan rộng từ chiều tối nay đến sáng mai, 10-6.

Một số khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ có thể mưa vượt 180mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi là rất cao, đặc biệt tại các tỉnh như Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình.

Sạt lở trên địa bàn tỉnh Lai Châu ngày 8-6 do mưa đầu mùa

Trong khi đó, thời tiết tại đồng bằng và ven biển Bắc bộ vẫn xen kẽ nắng và oi nóng trong trưa chiều, với nhiệt độ phổ biến 32-34 độ C. Tại khu vực Nghệ An đến Phú Yên, nắng nóng vẫn duy trì gay gắt với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C, có nơi vượt 37 độ C.

Dự báo chiều tối nay, Tây Nguyên và Nam bộ sẽ có mưa dông diện rộng, có nơi mưa lớn trên 70mm, kèm nguy cơ ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp và đô thị, cũng như hiện tượng lốc xoáy, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Ngoài khơi, khoảng 1-2 ngày tới, trên Biển Đông có khả năng hình thành một áp thấp nhiệt đới. Hiện cơ quan khí tượng của Việt Nam đang theo dõi xoáy thuận này.

PHÚC HẬU