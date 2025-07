Chọn ngành – chọn trường năm 2025: Hiểu đúng – tính kỹ – quyết định sáng suốt

Sở GD-ĐT xin trả lời câu hỏi của em như sau, việc nhận bằng tốt nghiệp THPT sẽ do Sở GD-ĐT in và trả về các đơn vị có thí sinh dự thi, nhà trường ngay khi nhận được bằng tốt nghiệp do Sở in sẽ chịu trách nhiệm thông báo thí sinh lên trực tiếp trường để nhận. Rất cám ơn câu hỏi của em.

Thí sinh tại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG