Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm, chúc tết Quân khu 7, người có công và cơ sở tôn giáo

Đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tiểu đoàn Vệ binh 180, Quân khu 7, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trân trọng ghi nhận và tri ân những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 đối với TPHCM. Nhất là giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng vũ trang đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, cùng thành phố nỗ lực vượt qua đại dịch, chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp, nhiều niềm vui và sức khỏe đến cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 để tiếp tục vững chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn cũng đến thăm Phòng An ninh đối nội (PA02), Công an TPHCM. Tại đây, đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Phòng PA02, Công an TPHCM trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh để thành phố bình yên, phát triển kinh tế xã hội thì vai trò của Công an TPHCM nói chung và Phòng PA02 nói riêng là rất quan trọng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2023 sắp đến, đồng chí gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an TPHCM, Phòng PA02 năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đến thăm Bệnh viện huyện Củ Chi, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chúc lãnh đạo, nhân viên y tế Bệnh viện năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí mong muốn tập thể lãnh đạo, nhân viên y tế bệnh viện tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn và các địa phương lân cận.

Cùng ngày, đoàn đến thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bình (phường 11, quận 3). Đồng chí Nguyễn Thị Lệ ân cần thăm hỏi, động viên Mẹ Nguyễn Thị Bình và chúc Mẹ thật nhiều sức khỏe, sống lâu, sống khỏe cùng con cháu. Đồng chí cũng gửi gắm gia đình, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm sóc, động viên tinh thần của Mẹ trong thời gian tới.

Tối cùng ngày, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng đoàn đến thăm, chúc tết tại chùa Xá Lợi (quận 3). Tại đây, đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới bình an đến Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.