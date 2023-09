Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Xác định rõ trách nhiệm trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trách nhiệm trong quản lý nhà nước đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố...

Sáng 15-9, Thường trực HĐND TPHCM tổ chức phiên giải trình “Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn TPHCM”.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM chủ trì phiên giải trình. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường.

Phát biểu khai mạc tại phiên giải trình, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, có tác động đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TPHCM.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã triển khai nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia trong công tác bảo đảm TTATGT.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhận xét thời gian qua, công tác bảo đảm TTATGT nói chung và giao thông đường bộ nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân có bước chuyển biến tích cực hơn; hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, một số công trình giao thông trọng điểm đã hoàn thành, tạo thuận lợi cho lưu thông, đem lại sự phấn khởi cho người dân.

Bên cạnh đó, các giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông được triển khai hiệu quả hơn, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành hoạt động giao thông vận tải... Tình hình tai nạn giao thông, cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2023 giảm trên cả 3 mặt số vụ, số người chết và số người bị thương.

Dù vậy, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhận xét, công tác đảm bảo TTATGT nói chung và giao thông đường bộ nói riêng trên địa bàn TPHCM cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, tại Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới đã nhận định “TTATGT vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc, lo lắng trong xã hội; văn hóa tham gia giao thông chưa được hình thành rõ nét… tai nạn giao thông giảm chưa bền vững; việc giải quyết ùn tắc giao thông vẫn còn nhiều khó khăn…”. Tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất trật tự, an toàn giao thông vẫn còn xảy ra nhiều nơi; một số công trình giao thông trọng điểm chậm được triển khai thực hiện...

Xác định tính chất, tầm quan trọng của công tác đảm bảo TTATGT nhất là giao thông đường bộ trên địa bàn TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trách nhiệm trong quản lý nhà nước đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố; việc kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT; Hiệu quả hoạt động của Ban An toàn giao thông TPHCM và Ban An toàn giao thông TP Thủ Đức và các quận, huyện; kiểm tra, đào tạo, sát hạch, cấp giấp phép lái xe; công tác đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, theo định hướng định danh phương tiện gắn với định danh cá nhân; công tác kiểm định phương tiện giao thông đường bộ.

Đối với UBND TPHCM, các sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức và các cơ quan đơn vị liên quan, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị tập trung trao đổi, giải trình đầy đủ những nội dung mà các đại biểu sẽ đặt ra trong phiên giải trình, cũng như những vấn đề cử tri TP quan tâm đã được Ban Pháp chế HĐND TP ghi nhận qua các cuộc khảo sát trực tiếp đối với các sở ngành, UBND một số quận, huyện, TP Thủ Đức.