Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nhân Đại lễ Phật đản, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và lãnh đạo TPHCM, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng các hòa thượng, thượng toạ, đại đức, tăng ni, đồng bào phật tử trong và ngoài nước một mùa Phật đản tinh tấn, an lành, hạnh phúc viên mãn.

Ngày 26-5, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo TPHCM do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chúc mừng Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tại chùa Huê Nghiêm, TP Thủ Đức) và Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tại chùa Minh Đạo, quận 3).

Tháp tùng Chủ tịch nước có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phan Thị Thu Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ tình cảm nồng nhiệt và gửi lời chúc sức khỏe đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Thông qua Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Chủ tịch nước gửi lời chúc an lành, hạnh phúc, viên mãn đến chư tôn giáo phẩm, tăng ni, phật tử nhân mùa Phật đản Phật lịch 2567.

Theo Chủ tịch nước, Phật giáo đã có sự gắn kết, lan toả mạnh mẽ trong đời sống xã hội văn hoá của người Việt, được người Việt tin tưởng và đi theo. Phật giáo Việt Nam đã trở thành tôn giáo yêu nước, tiến bộ, luôn đồng hành cùng sự nghiệp của dân tộc qua các thời kỳ và luôn trăn trở với những lo toan của người dân.

Trong toàn bộ quá trình lịch sử của dân tộc, nhất là từ khi thống nhất đất nước, sau đó Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, phật tử đã có những đóng góp rất tích cực cho đời sống xã hội, với tinh thần đồng hành cùng dân tộc, với phương châm đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Nhiều năm qua, dưới sự chủ trì, hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiều tăng ni, phật tử ở mọi miền đất nước đều tham gia tích cực vào các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, các địa phương trên cả nước tổ chức; tham gia rất hiệu quả vào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng đời sống đạo đức lành mạnh trong xã hội. Phật giáo Việt Nam cũng tích cực hỗ trợ người yếu thế, người hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần chăm lo cho chúng sinh hiệu quả, thiết thực.

“Chính việc làm đó càng làm sáng tinh thần hộ quốc an dân của phật giáo Việt Nam đã được hình thành, vun trồng, phát triển trong nhiều thế kỷ qua. Có thể khẳng định, chính sự tham gia tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của tăng ni, phật tử bằng việc làm thiết thực, hiệu quả đã góp phần làm cho đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch nước, trong nhiều năm qua, Đảng, nhà nước rất quan tâm thực hiện chính sách pháp luật về tôn giáo, ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng của mọi công dân. Chủ tịch nước mong muốn trong chặng đường sắp tới, khi đất nước đặt ra tầm nhìn, khát vọng về xây dựng một đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đưa nước ta trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao, đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh. Đồng chí tin tưởng Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, chăm lo cho chúng sinh, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của cả nước.

Chủ tịch nước khẳng định sẽ luôn tạo điều kiện để Phật giáo Việt Nam hoạt động, thể hiện tốt nhất vai trò của mình tham gia vào đời sống chung. Chủ tịch nước chúc Đức Pháp chủ mạnh khoẻ, lãnh đạo giáo hội thực hiện tốt những nội dung, mục tiêu, định hướng mà Đại hội lần thứ 9 đã đề ra, làm cho giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như đạo phật luôn luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, gắn bó chặt chẽ, lan toả trong đời sống văn hoá, đạo đức, tình cảm của mỗi người Việt. Đồng thời không ngừng khẳng định vai trò, vị thế trong cộng đồng Phật giáo quốc tế.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và TPHCM đã dành thời gian thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp dành cho Phật giáo Việt Nam.

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng chia sẻ với Chủ tịch nước nhiều thông tin về ngày Phật đản, về vị trí, uy tín của Phật giáo Việt Nam với Phật giáo thế giới. Đồng thời, bày tỏ tự hào với truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam và khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục thực hiện phật sự, chung tay cùng xây dựng đất nước phát triển.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã đến chùa Minh Đạo (quận 3) thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại đây, Chủ tịch nước đã gửi đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng toàn thể giáo phẩm trong hội đồng trị sự, tăng ni, phật tử lời chúc tốt đẹp, an lạc và tinh tấn.

Theo Chủ tịch nước, năm 2023 là năm đầu tiên Giáo hội phật giáo Việt Nam triển khai thực hiện đường hướng hoạt động phật sự theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9. Đồng chí chúc Đại lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, các vị tăng ni, phật tử mạnh khoẻ, làm tốt nhiệm vụ phật sự và các nội dung theo đường hướng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch nước, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn gửi lời chúc tốt đẹp đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo các cấp một mùa Phật đản an lạc, hạnh phúc, vạn sự như ý cát tường trong công việc.