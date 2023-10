Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hậu Giang cần tăng cường liên kết vùng, hình thành chuỗi giá trị để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp

Sáng 10-10, Đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham gia đoàn còn có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang đã báo cáo với đoàn công tác Quốc hội về tình hình công tác xây dựng Đảng, hoạt động của HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Theo đó, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động với phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”. Hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Nâng cao năng lực, chất lượng cụ thể hóa, ban hành kịp thời, đồng bộ các nghị quyết, chương trình, đề án sâu sát, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Xác định và tập trung các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đem lại hiệu quả cao, sức lan tỏa rộng.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã có nhiều nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động ngày càng thực hiện có hiệu quả về nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu trong công tác lập pháp, giám sát và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Còn theo ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hậu Giang liên tục có tốc độ tăng trưởng bứt phá, cao hơn khu vực và cả nước. Năm 2021 đạt 3,28%; năm 2022 đạt 13,94%, đứng thứ tư cả nước; 9 tháng năm 2023, tăng trưởng kinh tế dẫn đầu cả nước, đạt 13,3%. Riêng khu vực Nam Sông Hậu có 2 tuyến cao tốc đang được đầu tư, với khoảng 300km (gồm tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng), trong đó qua tỉnh Hậu Giang hơn 100km. Xác định được những điều kiện thuận lợi do các tuyến cao tốc sẽ mang lại, tỉnh đã đưa vào quy hoạch tỉnh và dành quỹ đất để phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch theo hướng tận dụng tối đa lợi thế các đường cao tốc đi qua.

Môi trường đầu tư kinh doanh, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả trên các lĩnh vực. Đặc biệt là tỉnh tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực: nông nghiệp, y tế, giáo dục, tài nguyên và môi trường, đô thị, du lịch. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội luôn được quan tâm tổ chức chu đáo theo hướng thiết thực, hiệu quả. Chất lượng y tế, giáo dục ngày càng được nâng lên. Các chính sách giải quyết việc làm, tạo thêm việc làm mới cho lao động được thực hiện thường xuyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, rất ấn tượng với sự phát triển của tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên lưu ý thu nhập bình quân đầu người của tỉnh còn khá thấp so với cả nước. Do đó, thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Hậu Giang tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, lợi thế hiện có để phát triển mạnh mẽ hơn, nhất là tận dụng tốt các dự án trọng điểm về phát triển cơ sở hạ tầng do Trung ương đầu tư, trong đó có các tuyến cao tốc đi qua địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã có sự cố gắng, nỗ lực rất lớn, đạt được kết quả khá toàn diện, quan trọng, tạo tiền đề để phát triển nhanh hơn nữa trong thời gian tới. Nổi bật là kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều điểm sáng, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao; quy mô nền kinh tế tăng nhanh; thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, tăng bình quân khoảng 15% mỗi năm. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh rà soát lại tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, dự án của năm nay, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, quyết tâm thực hiện đạt vào cuối năm. Tỉnh phấn đấu sớm được phê duyệt và công bố Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, Hậu Giang cần coi trọng phát triển công nghiệp, có tiêu chí rõ ràng để lựa chọn các nhà đầu tư cho phù hợp.

Ngoài ra, tỉnh cần tăng cường liên kết vùng, hình thành chuỗi giá trị để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Trong phát triển nông nghiệp cần chú trọng thích ứng với biến đổi khí hậu. Về giao thông, tỉnh phối hợp với Bộ GT-VT thực hiện tốt các công trình trọng điểm trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số…

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vận động trao tặng 100 căn nhà đại đoàn kết cho người dân tỉnh Hậu Giang, trị giá 5 tỷ đồng.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Vương Đình Huệ tiếp tục đến làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ.