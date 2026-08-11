Chửi bới, lăng mạ trong thể thao bị phạt tới 20 triệu đồng

Chửi bới, lăng mạ, xúc phạm danh dự trong hoạt động thể thao có thể bị phạt tới 20 triệu đồng. Hành vi cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người khác có thể bị phạt tới 25 triệu đồng và đình chỉ tham dự giải đấu từ 3-6 tháng.

Ảnh minh họa: ĐÌNH CHIẾN

Bộ VH-TT-DL vừa ban hành văn bản hợp nhất Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.

Theo văn bản hợp nhất, hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự; đe dọa xâm phạm sức khỏe, tính mạng; phản ứng không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam khi tham gia hoạt động thể thao bị phạt từ 15-20 triệu đồng. Người vi phạm có thể phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc xin lỗi công khai.

Hành vi cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người khác trong tập luyện, thi đấu thể thao bị phạt từ 20-25 triệu đồng. Người vi phạm còn có thể bị đình chỉ tham dự giải thi đấu thể thao từ 3-6 tháng.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thể thao là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.

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VĨNH XUÂN