Chứng khoán tiếp tục phục hồi mạnh phiên thứ 3

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch ngày 14-4 được kéo mạnh vào phiên chiều, VN-Index đóng cửa với số điểm cao nhất phiên, vượt 1.240 điểm.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng mạnh. Trong đó, 10 cổ phiếu vốn hóa cao nhất thị trường tăng mạnh: VHM, VIC, HVN, MWG, DGC tăng trần; HPG tăng 4,3%, MSN tăng 5,1%, GAS tăng 1,9%, VRE tăng 4,6% và BID tăng gần 1% đã góp cho VN-Index tăng gần 15 điểm trong gần 19 điểm tăng.

Nhóm chứng khoán vẫn giữ đà tăng mạnh: VND tăng 6,6%, SSI tăng 2,77%, VCI tăng 2,75%, MBS tăng 3,42%, SHS tăng 2,92%, HCM tăng 2,06%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng tăng tích cực. Ngoài bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup tăng mạnh, DXG cũng tăng 3,21%, SJS tăng 3,48%, CII tăng 2,97%, TCH tăng 4,29%, HDC tăng 1,96%, NLG tăng 1,02%. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp cũng phục hồi tích cực: IDC tăng 1,57%, BCM tăng 1,34%; KBC, SZC tăng gần 1%...

Hàng loạt cổ phiếu nhóm công nghiệp, tiêu dùng, nguyên vật liệu, năng lượng cũng tăng kịch trần: GEX, GEE, VGC; MWG, VHC, ANV; PVT, DCM…

Riêng nhóm cổ phiếu ngân hàng nghiêng về sắc đỏ với biên độ giảm nhỏ: SSB giảm 4,25%, LPB giảm 1,02%, TPB giảm 1,14%; VPB, TCB, ACB, STB, CTG giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 18,98 điểm (1,55%) lên 1.241,44 điểm với 311 mã tăng, 179 mã giảm và 48 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 1,66 điểm (0,78%) lên 215 điểm với 108 mã tăng, 74 mã giảm giá và 42 mã đứng giá.

Do đà phục hồi quá mạnh sau 3 phiên nên nhà đầu tư cầm tiền vẫn chưa mạnh dạn tiếp tục mua cổ phiếu giá lên khiến thanh khoản trong phiên giao dịch này giảm. Dù vậy, thanh khoản vẫn giữ ở mức tích cực, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 24.300 tỷ đồng, giảm 10.500 tỷ đồng so với phiên trước. Tính chung cả sàn HNX thì thanh khoản 2 sàn lên hơn 25.800 tỷ đồng, giảm 14.700 tỷ đồng so với phiên trước.

Sau phiên mua ròng cuối tuần trước, khối ngoại đã quay lại bán ròng hơn 201 tỷ đồng trên sàn HOSE. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VPB gần 67 tỷ đồng, SHB hơn 84 tỷ đồng và VNM hơn 67 tỷ đồng.

