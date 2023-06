Chung sức cùng TPHCM thực hiện nghị quyết mới

Sẵn sàng tiếp nhận các nhiệm vụ

Là một phường đông dân với hơn 101.000 người, thời gian qua, cán bộ, công chức phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức) thấm thía sự vất vả khi mỗi tháng, mỗi người phải giải quyết hơn 800 hồ sơ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, đã rất nhiều lần, các đồng chí đảng viên cao tuổi, cán bộ hưu trí của phường bày tỏ tâm tư vì TPHCM chưa được tạo điều kiện để phát triển xứng tầm. Riêng TP Thủ Đức được thành lập với nhiều kỳ vọng lớn nhưng hơn 2 năm thành lập vẫn khoác “chiếc áo cũ”, chưa có cơ chế đột phá nên không thể vươn mình phát triển như kỳ vọng. Vì vậy, Quốc hội thông qua Nghị quyết 98 thể hiện sự quan tâm, sự lắng nghe, chia sẻ của Quốc hội, của Chính phủ đối với chính quyền và cán bộ công chức đang thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Nghị quyết này có ý nghĩa đặc biệt đối với các phường, xã đông dân trên địa bàn TPHCM đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý do thiếu nhân sự.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, bên cạnh niềm vui chung, cán bộ, công chức và nhân dân phường cũng phấn khởi khi nghị quyết dành riêng một điều để quy định về tổ chức bộ máy TP Thủ Đức với các cơ chế về phân cấp ủy quyền, tăng thêm nhân sự và bộ máy cũng như chế độ chính sách cho cán bộ công chức.

“Các cơ chế, chính sách này rất thực tế, phù hợp, giúp TP Thủ Đức tăng thêm tính chủ động, đồng thời có thêm nhân lực để giải quyết khối lượng rất lớn công việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, có điều kiện phát triển nhanh trong thời gian tới, đáp ứng sự kỳ vọng của Trung ương và TPHCM”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ và khẳng định, ngoài các công việc hiện tại, cán bộ, công chức phường Hiệp Bình Chánh đã sẵn sàng tiếp nhận các nhiệm vụ do TP Thủ Đức ủy quyền, chung tay góp phần cùng lãnh đạo TP Thủ Đức, TPHCM vượt qua khó khăn để ngày càng phát triển.

Cùng thành phố vươn lên

Nghị quyết 98 có nội dung cho phép HĐND TPHCM được bố trí vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố để hỗ trợ lãi suất cho các dự án đầu tư được Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chia sẻ về nội dung này, ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng Giám đốc HFIC, cho biết, HFIC đã chuẩn bị sẵn sàng và mong muốn được triển khai chương trình kích cầu ngay trong năm nay để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Theo ông Nguyễn Quang Thanh, chương trình kích cầu giai đoạn 2016-2020 đã huy động được tổng số vốn hơn 30.000 tỷ đồng, tuy nhiên do một số nguyên nhân mà chương trình gặp khó khăn phải tạm dừng trong hai năm qua. Ông hy vọng sau khi tái khởi động, chương trình sẽ kích cầu đầu tư và tiếp sức mạnh mẽ hơn cho doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia phát triển giáo dục, y tế, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo… của thành phố.

Bên cạnh đó, HFIC cũng đang tiếp cận các tổ chức tín dụng quốc tế để huy động nguồn lực trái phiếu, nguồn vốn giá rẻ. Ông Nguyễn Quang Thanh nhấn mạnh, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc triển khai các chương trình thực hiện nghị quyết mới HFIC nỗ lực góp phần cùng phát triển mạnh hơn nữa.

Bày tỏ vui mừng khi nghị quyết mới cho phép UBND TPHCM quyết định việc sử dụng mái nhà là tài sản công để lắp đặt hệ thống điện mặt trời cung cấp điện phục vụ cho hoạt động của trụ sở, ông Nguyễn Thượng Quân, Tổng Giám đốc Công ty Sao Nam, khẳng định, nghị quyết đã tháo gỡ được rất nhiều vấn đề để tận dụng mọi nguồn lực phát huy năng lượng xanh.

Theo ông Quân, vấn đề phát triển điện mặt trời áp mái, nhất là tại trụ sở cơ quan nhà nước, đã được đề cập nhiều năm qua nhưng còn vướng các quy định nên chưa thể thực hiện.

Trong bối cảnh hiện nay, cơ chế này giúp TPHCM chủ động được nguồn điện phục vụ hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, cũng như thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng xanh. Ông Nguyễn Thượng Quân cho hay, hiệu quả nhất khi sử dụng điện mặt trời là khi điện sản sinh ra cần có truyền tải tiêu thụ. Đối với đặc thù làm việc cơ quan hành chính sự nghiệp là giờ hành chính nên rất phù hợp để phát huy trọn vẹn hiệu quả sử dụng điện mặt trời, đó là “tự sản - tự tiêu”, không cần mạng lưới truyền dẫn. Khi triển khai nghị quyết này TPHCM cần mở thêm một hành lang cho phép các nhà đầu tư tư nhân có được tham gia đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà của các công sở và cung cấp điện cho cơ quan đó với giá thấp hơn giá điện nhà nước ban hành.

Phân tích sâu hơn, ông Nguyễn Thượng Quân cho rằng, để sử dụng mái nhà cơ quan hành chính lắp điện mặt trời, thành phố cần nghiên cứu áp dụng công nghệ phù hợp và các vấn đề khác liên quan. Đặc biệt là vấn đề an toàn cháy nổ, an toàn điện và an ninh mạng. Vì vậy, ông Quân cho rằng cần có các quy chuẩn rõ ràng về công nghệ của cơ quan chủ quản để bảo đảm an toàn và an ninh cho hệ thống điện mặt trời.