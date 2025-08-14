Chung tay bảo vệ môi trường chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ, gìn giữ vệ sinh môi trường trên toàn quốc hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 sẽ có rất nhiều hoạt động ý nghĩa trên cả nước

Công điện nêu, trong thời gian qua, công tác thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường ở nhiều địa phương đã có chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, khu dân cư và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tuy nhiên, tại một số nơi vẫn còn tình trạng xả rác bừa bãi, rác thải tồn đọng, chưa được thu gom, xử lý kịp thời, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe nhân dân và làm mất mỹ quan đô thị, nông thôn.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp, nhất là những ngày tới cả nước sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, tham gia tổng vệ sinh môi trường chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Các địa phương rà soát, bố trí các địa điểm tập kết rác, thùng rác công cộng, trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải phù hợp tại khu dân cư, chợ, bến xe, trường học, khu vui chơi, giải trí, đặc biệt tại các địa điểm tổ chức các hoạt động, sự kiện chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Thủ tướng yêu cầu thu gom, tiếp nhận, phân loại và xử lý rác thải kịp thời, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng, gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, nhất là tại khu dân cư, nơi công cộng, khu du lịch, đường phố, đường làng, ngõ xóm, kênh mương, ao hồ, sông ngòi, bờ biển những ngày trước, trong và sau dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, nhất là hành vi xả rác bừa bãi.

Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Đoàn Thanh niên chỉ đạo đoàn thanh niên các cấp phát huy vai trò xung kích, tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện thu gom rác thải, trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến phố, kênh mương, ao hồ, sông ngòi, bờ biển; phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh trường lớp sáng - xanh - sạch - đẹp, giáo dục, tuyên truyền bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo hội phụ nữ các cấp phát động các phong trào "Gia đình 5 không, 3 sạch", "Nhà sạch, ngõ đẹp"; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, vận động hội viên tích cực phân loại rác thải tại hộ gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường tại gia đình và khu dân cư. Hội Nông dân Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, duy trì các mô hình cộng đồng như "Đường hoa, đường cây xanh", "Thôn xóm xanh - sạch - đẹp - an toàn", "Cánh đồng không rác thải".

Các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tại trung ương và địa phương thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường tại cơ quan, trụ sở, nơi làm việc chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9.

LÂM NGUYÊN