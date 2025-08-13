Hơn 1.300 lao động được xem phim tư liệu nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Sáng 13-8, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu (phường Tân Hiệp, TPHCM) tổ chức buổi lễ chào cờ, xem phim tư liệu hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tham dự buổi lễ có ông Hsieh Mao Shan, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu và các chuyên gia người nước ngoài. Nội dung tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hàng trăm lao động công ty trong trang phục màu đỏ và ngôi sao vàng trên mũ, chỉnh tề hát quốc ca. Ảnh: XUÂN TRUNG

Từ 6 giờ sáng cùng ngày, hơn 1.300 người lao động, cán bộ công đoàn và Ban Giám đốc công ty trong màu áo đỏ, màu xanh tình nguyện, đứng chỉnh tề thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca. Ngay sau phần chào cờ, lãnh đạo và công nhân lao động đã được xem đoạn phim tài liệu Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Công nhân lao động rất hào hứng với hoạt động ý nghĩa của công ty

Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu cũng quyết định tặng thưởng cho mỗi công nhân 700.000 đồng, cán bộ kỹ thuật 1,2 triệu đồng, tổ trưởng 1,6 triệu đồng, nhân viên văn phòng 1,8 triệu đồng.

XUÂN TRUNG