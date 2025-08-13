Xã hội

Hơn 1.300 lao động được xem phim tư liệu nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Sáng 13-8, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu (phường Tân Hiệp, TPHCM) tổ chức buổi lễ chào cờ, xem phim tư liệu hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tham dự buổi lễ có ông Hsieh Mao Shan, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu và các chuyên gia người nước ngoài. Nội dung tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

222.jpg
Hàng trăm lao động công ty trong trang phục màu đỏ và ngôi sao vàng trên mũ, chỉnh tề hát quốc ca. Ảnh: XUÂN TRUNG

Từ 6 giờ sáng cùng ngày, hơn 1.300 người lao động, cán bộ công đoàn và Ban Giám đốc công ty trong màu áo đỏ, màu xanh tình nguyện, đứng chỉnh tề thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca. Ngay sau phần chào cờ, lãnh đạo và công nhân lao động đã được xem đoạn phim tài liệu Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

111.jpg
Công nhân lao động rất hào hứng với hoạt động ý nghĩa của công ty

Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu cũng quyết định tặng thưởng cho mỗi công nhân 700.000 đồng, cán bộ kỹ thuật 1,2 triệu đồng, tổ trưởng 1,6 triệu đồng, nhân viên văn phòng 1,8 triệu đồng.

XUÂN TRUNG

Từ khóa

Chỉnh tề Lê Thị Hương Được dịch ra Xuân Trung CĐCS Công nhân lao động Quốc ca Cán bộ công đoàn Gian lao Lễ chào cờ TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn