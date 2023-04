Chung tay giải quyết các thách thức vì “Sức khỏe cho mọi người”

Ngày 8-4, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam và một số đơn vị đã mít tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2023 với chủ đề "Health for all - Sức khỏe cho mọi người" và nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập WHO.