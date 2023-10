Chung tay xây mái ấm mới cho đồng bào Sóc Trăng

Kết quả, đến nay, các cấp chính quyền trong tỉnh đã xây dựng xong và bàn giao hơn 1.080 căn nhà mới, giúp các gia đình khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc Khmer, có chỗ ở ấm áp, ổn định cuộc sống.

Quây quần bên mâm cơm cùng gia đình mừng ngày đầu tiên vào ở căn nhà mới, ông Kim Sol (58 tuổi, dân tộc Khmer, ngụ xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) không giấu được niềm vui, nói: “Vợ chồng tôi chỉ có 2 công ruộng, sản xuất quanh năm cũng chỉ đủ gạo ăn. Vậy nên mẹ tụi nhỏ phải lên Bình Dương làm thuê, còn tôi phải chạy xe ôm mỗi ngày để có thêm tiền nuôi 2 cháu. Căn nhà cũ kỹ, hư hỏng đã lâu nhưng không có tiền sửa chữa. Nay nhờ được lãnh đạo địa phương quan tâm hỗ trợ xây mới hoàn toàn căn nhà, gia đình tôi mừng lắm.

Nhờ vậy mà dịp lễ Sene Đôlta năm nay (ngày lễ lớn trong năm của đồng bào dân tộc Khmer - PV) gia đình có được chỗ ăn, chỗ ở sum vầy”. Vừa được bàn giao căn nhà mới, lại được hỗ trợ thêm công trình nhà vệ sinh kiên cố, sạch đẹp, ông Trần Văn Thắng (63 tuổi, ngụ xã An Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) cũng phấn khởi cho biết: “Tôi ở đơn chiếc một mình trong căn nhà đã xuống cấp, nước ngập sâu mỗi khi triều cường lên. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được căn nhà khang trang như hôm nay, tôi rất cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các ngành, các cấp. Đặc biệt là sự nhiệt tình góp công, góp sức, không ngại khó khăn từ các bạn trẻ là chiến sĩ công an, thanh niên, đoàn thể”.

Không chỉ gia đình ông Kim Sol, ông Trần Văn Thắng mà cả ngàn gia đình khác đã được các cấp chính quyền tỉnh Sóc Trăng quan tâm hỗ trợ xây mái ấm trong thời gian qua. Để đảm bảo kế hoạch, tiến độ đề ra, cũng như giúp bà con sớm có nhà mới ổn định cuộc sống, tỉnh Sóc Trăng đã huy động nhiều nguồn lực đóng góp từ cộng đồng, vận động lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, thanh niên xung kích… tình nguyện tham gia thi công, hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng đến các nơi mà điều kiện đi lại khó khăn.

Trong bộ quần áo ướt đẫm mồ hồi đang tham gia thi công công trình xây dựng nhà cho một hộ dân tại huyện Kế Sách, Đại úy Trần Nguyễn Bảo Huy (Công an tỉnh Sóc Trăng) cho biết: “Suốt nhiều ngày qua, anh em các đơn vị, lực lượng thanh niên, hội viên… đều tranh thủ thời gian kể cả ngày nghỉ để cùng đơn vị thi công hỗ trợ bà con làm nhà. Do một số hộ dân ở sâu trong các phum sóc rất khó vận chuyển vật tư xây dựng hoặc một số trường hợp là cụ già đơn chiếc không có người thân nên anh em phải hỗ trợ trong quá trình xây dựng để đảm bảo tiến độ đề ra”.

Chia sẻ về quá trình triển khai Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, Đại tá Phạm Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Việc xây dựng 1.200 căn nhà được triển khai trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng. Tất cả vì mục tiêu xóa nhà tạm bợ cho bà con, góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân đang gặp khó khăn về nhà ở. Quá trình xây dựng còn góp phần thắt chặt, củng cố tình cảm của người chiến sĩ công an đối với nhân dân. Từ đó xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng, cho biết: Là tỉnh thuần nông, có trên 30% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó còn nhiều hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở. Với tinh thần tương thân tương ái, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh luôn quyết tâm, nỗ lực thực hiện an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn từ trước và sau đại dịch Covid-19, nhưng chỉ trong 3 năm (2021-2023), tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ xây dựng gần 5.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.