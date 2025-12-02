Chương trình "Áo ấm đến trường" đến với học sinh vùng bão lũ ở Gia Lai

Ngày 2-12, tại Trường THCS Cát Tường (xã Xuân An, tỉnh Gia Lai), Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp cùng các nhà tài trợ: Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu, Công ty CP Giám định Việt Đông Á, Công ty CP Giám định và Tư vấn Việt, Cơ sở Như Lan... tổ chức trao tặng áo ấm, học bổng và quà cho hơn 600 học sinh, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” và “Áo ấm đến trường” do Báo SGGP khởi xướng và thực hiện từ năm 2023 đến nay.

Chương trình "Áo ấm đến trường" đến với học sinh Trường THCS Cát Tường

Tham dự chương trình có Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương cùng đại diện các đơn vị tài trợ.

Về phía địa phương, có các đồng chí: Võ Ngọc Sĩ, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai; Đỗ Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Xuân An cùng thầy cô giáo của 5 trường học đóng trên địa bàn xã và hơn 600 học sinh, phụ huynh, người dân khó khăn, chịu thiệt hại nặng do thiên tai…

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi

Tại buổi lễ, bà Bùi Thị Hồng Sương khẳng định: Với trách nhiệm của cơ quan báo Đảng, trong 50 năm hình thành và phát triển, Báo SGGP luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, đồng thời triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng, đặc biệt hướng đến trẻ em là học sinh, sinh viên ở các địa phương còn khó khăn.

“Mỗi suất học bổng, mỗi chiếc áo ấm, công trình hỗ trợ không chỉ có giá trị vật chất mà còn “thắp sáng niềm tin”, tiếp thêm động lực để các em vượt khó đến trường, nuôi dưỡng bản lĩnh và tri thức để trở thành người có ích sau này”, bà Bùi Thị Hồng Sương nhấn mạnh.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương trao bảng tặng học bổng, áo ấm cho các em học sinh của 5 trường tiểu học, THCS trên địa bàn xã Xuân An

Các em học sinh nhận học bổng, áo ấm từ Báo SGGP

Từ mong muốn khích lệ tinh thần hiếu học, năm 2023, Báo SGGP phát động chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”. Sau hơn hai năm, chương trình đã vận động được hơn 32 tỷ đồng, hỗ trợ 33 điểm trường tại 19 tỉnh, thành. Tiếp nối ý nghĩa nhân văn đó, Báo SGGP phát động thêm chương trình “Áo ấm đến trường”, nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em và lan tỏa tinh thần sẻ chia.

Lần này, chương trình đến với xã Xuân An, nơi vừa hứng chịu thiệt hại thiên tai “kép” từ cơn bão số 13 và đợt ngập lụt lịch sử vừa qua.

Báo SGGP trao 200 suất học bổng và 411 áo ấm cho thầy cô, học sinh của 5 trường tại xã Xuân An, gồm: Trường THCS Cát Tường; Trường THCS Cát Nhơn; Trường TH Số 1 Cát Tường; Trường TH Số 2 Cát Tường; Trường TH Cát Nhơn. Tổng giá trị trao tặng đợt này khoảng 190.420.000 đồng. Thông qua Báo SGGP, Cơ sở Như Lan (TPHCM) gửi tặng 250 phần quà (gồm 2 hũ chà bông/phần). Món quà nhỏ gói ghém tình cảm chân thành của người dân TPHCM gửi trao đến bà con xã Xuân An.

Trao 500 hộp chà bông từ tấm lòng chủ Cơ sở Như Lan gửi Báo SGGP mang đến cho người dân vùng bão lũ ở xã Xuân An

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương trao tặng bà con, phụ huynh vùng bão lũ

Nhiều năm qua, Cơ sở Như Lan và bà Nguyễn Thị Dậu (chủ cơ sở) luôn đồng hành cùng Báo SGGP trong các hoạt động thiện nguyện trên khắp cả nước. Mới đây, bà Dậu tiếp tục gửi 300 triệu đồng và 3.500 hộp chà bông (trị giá 560 triệu đồng) để đồng hành cùng chương trình “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường”, góp phần sẻ chia với học sinh và người dân vùng bão lũ…

Nhân dịp này, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP gửi lời cảm ơn đến sự chung tay của các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị đã luôn đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu, góp phần lan tỏa chương trình thiện nguyện của Báo SGGP đến với người dân ở nhiều địa phương hơn.

Dịp này, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương cũng gửi tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh ở xã Xuân An

Tại chương trình, bà Phan Thị Thắm, Quản lý hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu (Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu) cho biết, đơn vị vinh dự đồng hành cùng chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo SGGP. Đây là một hoạt động ý nghĩa, kịp thời sẻ chia với học sinh vùng khó khăn.

Bà Phan Thị Thắm, Quản lý hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu phát biểu tại chương trình



“Khi Báo SGGP khởi xướng chương trình, Long Châu đã ngay lập tức hưởng ứng, mong mang đến những chiếc áo ấm giúp các em có thêm động lực đến trường, đảm bảo sức khỏe”, bà Thắm chia sẻ.

Thay mặt địa phương, ông Hồ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân An, gửi lời tri ân đến Báo SGGP và các nhà tài trợ đã mang chương trình nhân ái đến với học sinh và người dân địa phương.

Lãnh đạo địa phương tri ân, cảm ơn lãnh đạo Báo SGGP

Ông Tuấn cho biết, xã Xuân An vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13 và mưa lũ lịch sử gây ra, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, nên sự hỗ trợ từ cộng đồng là vô cùng quý báu. Địa phương cam kết sử dụng học bổng, quà tặng đúng mục đích, minh bạch, phát huy hiệu quả giá trị nhân văn của chương trình.

Chương trình "Bản đồ trên tay - Tổ quốc trong tim" của Báo SGGP đến với tỉnh Gia Lai Trong chuyến thăm, trao quà lần này, Đoàn công tác Báo SGGP đã trao tặng Bản đồ đơn vị hành chính cấp tỉnh Việt Nam đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh.

>> Một số hình ảnh tại chương trình:

NGỌC OAI - VIỆT NGA