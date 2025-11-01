Báo SGGP tặng học bổng, công trình và áo ấm cho học sinh miền biển Gia Lai

Ngày 1-11, tại Trường Tiểu học Mỹ Cát (xã An Lương, tỉnh Gia Lai), Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Thiện Hạnh, Công ty TNHH ICD Phúc Long và chính quyền địa phương tổ chức Lễ bàn giao công trình “Thư viện xanh” và “Nhà vệ sinh học đường”, đồng thời trao tặng áo ấm và học bổng cho học sinh ven biển còn khó khăn.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) thực hiện, nhằm hỗ trợ, tiếp sức học sinh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới - hải đảo có thêm điều kiện học tập.

Đến dự chương trình có đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, nguyên Tổng Biên tập Báo SGGP - người khởi xướng chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”; Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; ông Phạm Phùng Hưng, Phó Giám đốc Công ty TNHH ICD Phúc Long; cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã An Lương, các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh Trường Tiểu học Mỹ Cát.

Tại chương trình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong cùng Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương và đại diện các đơn vị tài trợ đã thực hiện nghi thức bàn giao công trình “Thư viện xanh” và “Nhà vệ sinh học đường” cho Trường Tiểu học Mỹ Cát.

Dịp này, Ban tổ chức trao 31 suất học bổng, Quỹ học bổng và 456 chiếc áo ấm trong chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo SGGP cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các phần quà, hạng mục tài trợ là 320 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương cho biết, hơn 50 năm hình thành và phát triển, Báo SGGP luôn ý thức trách nhiệm của một cơ quan báo Đảng, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo còn tích cực triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng, vì sự phát triển xã hội; trong đó, học sinh, sinh viên luôn là đối tượng được quan tâm, tiếp nối qua nhiều thế hệ những người làm Báo SGGP.

Theo Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương, chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” được Báo SGGP khởi xướng từ năm 2023, đến nay đã vận động hơn 32 tỷ đồng, triển khai tại 31 điểm trường thuộc 19 tỉnh, thành trên cả nước. Mỗi điểm đến là một hành trình nhân ái, nơi những người làm Báo SGGP được lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng những ước mơ nhỏ bé đang cần được chắp cánh.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương cho biết, thời gian tới, Báo SGGP sẽ tiếp tục triển khai Chương trình “Áo ấm đến trường” (nằm trong Chương trình Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường) nhằm chia sẻ với học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới - nơi nhiều em nhỏ vẫn đến lớp trong tấm áo mỏng giữa mùa mưa rét.

“Mùa mưa rét sắp đến, ở những vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới phía Bắc, nhiều em nhỏ vẫn kiên trì đến lớp trong tấm áo mỏng manh giữa giá lạnh. Với các em, mỗi ngày đến trường không chỉ là hành trình học chữ mà còn là hành trình vượt qua giá rét và thiếu thốn”, bà Bùi Thị Hồng Sương bày tỏ.

Qua đây, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên cả nước tiếp tục đồng hành cùng Báo SGGP trong chương trình “Áo ấm đến trường”, bằng hình thức hỗ trợ tiền, hiện vật hoặc đặt may áo in logo chương trình và đơn vị tài trợ. Ban tổ chức sẽ cung cấp mẫu thiết kế và thông tin sản xuất phù hợp để các đơn vị lựa chọn".

Trước đó, ngày 11-5-2024, tại Trường Tiểu học Mỹ Cát, Báo SGGP đã trao gói tài trợ 270 triệu đồng từ sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền. Các phần quà, hạng mục tài trợ gồm: 10 máy vi tính, 3 máy lọc nước, 40 bộ bàn ghế, 2 quạt trần, 456 ba lô học sinh và 50 triệu đồng xây dựng quỹ học bổng.

Hôm nay, chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” tiếp tục đồng hành cùng thầy và trò Trường Tiểu học Mỹ Cát với việc hoàn thành, bàn giao hai công trình “Thư viện xanh” và “Nhà vệ sinh học đường”, cùng các phần quà, học bổng cho các em học sinh.

Trong đó, “Thư viện xanh” là không gian học tập mở, giúp học sinh hình thành thói quen đọc sách và nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời; “Nhà vệ sinh học đường” góp phần bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo dựng môi trường học tập an toàn, sạch đẹp...

Dịp này, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương gửi lời tri ân sâu sắc đến các đơn vị tài trợ gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiện Hạnh và Công ty TNHH ICD Phúc Long – những doanh nghiệp luôn đặt lợi ích cộng đồng song hành với phát triển kinh doanh.

Đón nhận tình cảm trên, ông Đinh Hồ Tống, Phó Chủ tịch UBND xã An Lương, thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP và các đơn vị tài trợ chương trình.

Ông Đinh Hồ Tống cho biết, địa phương sẽ quan tâm, chỉ đạo Trường Tiểu học Mỹ Cát sử dụng công trình hiệu quả, quản lý quỹ học bổng đúng mục đích, công khai, minh bạch, để mỗi phần quà, mỗi suất học bổng đến tận tay học sinh thực sự cần được hỗ trợ.

Lan tỏa tinh thần nhân văn, cao đẹp của Báo SGGP Ông Phạm Hồng Toàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Cát, thay mặt tập thể nhà trường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo, Ban Biên tập và tập thể Báo SGGP, đồng chí Tăng Hữu Phong, cùng các đơn vị tài trợ. Nhà trường cam kết sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình được bàn giao, phát huy tối đa giá trị “Thư viện xanh” trong xây dựng văn hóa đọc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ông Phạm Hồng Toàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Cát phát biểu tại chương trình Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Cát bày tỏ xúc động trước tình nghĩa chân thành, thắm đượm của đồng chí Tăng Hữu Phong với quê hương Mỹ Cát, nay là xã An Lương. Chính sự tâm huyết và tình yêu sâu nặng dành cho quê hương, cùng niềm trăn trở với học sinh nghèo đã thôi thúc đồng chí Tăng Hữu Phong cùng Báo SGGP khởi xướng một chương trình đầy ý nghĩa, thiết thực. Báo SGGP tặng các công trình nước lọc cho Trường Tiểu học Mỹ Cát ngày 11-5-2024 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Cát bày tỏ, tấm lòng của những người làm Báo SGGP và đồng chí Tăng Hữu Phong là cầu nối nhân văn, gắn kết nghĩa tình quê hương, giúp chương trình “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường” lan tỏa ngày càng sâu rộng, đến với nhiều vùng quê xa xôi, biên giới, hải đảo, tiếp thêm động lực cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường.

