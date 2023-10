Chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng Viet Nam Stronger: Hứa Kim Tuyền - Cảm ơn cuộc đời

“Sau những dự án âm nhạc cá nhân, Tuyền thường tìm cách chia sẻ những điều mình có đến mọi người xung quanh, đặc biệt là các em nhỏ kém may mắn. Đó là cách để Tuyền cảm ơn ngược lại cuộc đời”, nhà sản xuất - nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền trải lòng.

Sáng tạo ca khúc ý nghĩa Giữa tháng 4 năm nay, nhà văn Nhật Bản nổi tiếng Takuji Ichikawa (tác giả tiểu thuyết Em sẽ đến cùng cơn mưa - Be with you) đăng tải hình ảnh Hứa Kim Tuyền và GREY D kèm theo link YouTube MV Anh sẽ đến cùng cơn mưa trên Instagram cá nhân. Nhà văn khen: “Đó là một bài hát hay”.

Lời khen của Takuji Ichikawa khiến Hứa Kim Tuyền vô cùng xúc động. Không chỉ Takuji Ichikawa, nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi tại Việt Nam cũng có những đánh giá rất cao khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc của Hứa Kim Tuyền.

Anh được xem là một trong những “hit-maker” (chuyên gia tạo ca khúc nổi bật) hàng đầu V-pop, là nhân tố sáng tạo trong ngành công nghiệp âm nhạc ở thời điểm hiện tại với cách làm việc rất chuyên nghiệp. Từ ca khúc sôi động cho đến các tác phẩm sâu lắng, những thể nghiệm âm nhạc khác lạ, các sáng tạo của Hứa Kim Tuyền gần như chiếm trọn tình cảm, sự chú ý của công chúng.

Nhìn lại hoạt động âm nhạc gần nhất của Hứa Kim Tuyền: cuối năm 2022, vào tốp 3 hạng mục Nghệ sĩ triển vọng Giải thưởng VTV Awards 2022; ca khúc Về nghe mẹ ru chiến thắng hạng mục Sự kết hợp xuất sắc tại Làn sóng xanh 2022 và Music of The Year ở lễ trao giải TikTok Awards 2022; tổng kết của Spotify, trong năm 2022 các ca khúc của Hứa Kim Tuyền đều cán mốc hàng triệu lượt nghe; ngoài chuỗi dự án Colours, anh còn thực hiện chuỗi ca khúc cho nghệ sĩ, có thể kể đến Hương, Một ngàn nỗi đau, Mưa tháng sáu, Đại minh tinh - Văn Mai Hương, Giữa đại lộ Đông Tây - Uyên Linh, Chưa quên người yêu cũ - Hà Nhi, Anh chưa thương em đến vậy đâu - Myra Trần… Ngoài sáng tác, Hứa Kim Tuyền còn đảm nhiệm vị trí giám đốc âm nhạc của chương trình Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân; Vote For Five…

Dành điều tốt nhất cho trẻ thơ

Trước khi trở thành nhà sản xuất - nhạc sĩ nổi bật V-pop, Hứa Kim Tuyền là sinh viên chuyên ngành Quan hệ công chúng. Sau đó, vì niềm đam mê âm nhạc, anh theo đuổi các khóa đào tạo về hòa thanh, hòa âm, phối khí, sản xuất âm nhạc… Đến hiện tại, dường như không “bài toán” nào quá khó với anh, từ sáng tác nhạc cho nghệ sĩ, nhạc phim, cho nhãn hàng, hay cho chính mình. Sự thành công đó là cả quá trình làm việc chủ động, chăm chỉ với thái độ cầu thị, chuyên nghiệp, trách nhiệm.

Hứa Kim Tuyền tâm sự, khi đã có những thành công nhất định, anh tìm cách chia sẻ những điều mình có đến người kém may mắn xung quanh. Lợi nhuận từ một số ca khúc, album, anh trích một phần san sẻ lại. Như đợt dịch Covid-19, anh làm đầu mối liên lạc, hỗ trợ mua thực phẩm, quà cho người dân khó khăn. Gần đây nhất, vào tháng 9, anh tham gia Trăng Thu Concert cùng ca, nhạc sĩ Võ Việt Phương để gây quỹ hỗ trợ cho gần 1.200 trẻ em điểm trường Nậm Manh (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu).

Đặc biệt, với chuỗi dự án âm nhạc cộng đồng Colours, Hứa Kim Tuyền không chỉ mang giá trị âm nhạc chữa lành tâm hồn người nghe mà còn hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn. Cụ thể, ca khúc Nếu một mai tôi bay lên trời trong album, tiền thu được từ YouTube, các hợp đồng quảng cáo được anh san sẻ đến 3 em bé cần hỗ trợ phẫu thuật tim.

“Hỗ trợ cộng đồng bằng âm nhạc còn là ý nghĩa để tôi làm nghề. Đó cũng là lý do rất lớn để tôi đồng hành cùng dự án Chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng Viet Nam Stronger”, Hứa Kim Tuyền chia sẻ.

Trong Chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng Viet Nam Stronger tối 13-10 tới, Hứa Kim Tuyền sẽ thể hiện 2 ca khúc anh sáng tác là Người gieo mầm xanh và Nếu một mai tôi bay lên trời. Thông qua các tiết mục, anh muốn tôn vinh những cá nhân, tập thể luôn sống và nghĩ vì cộng đồng, chấp nhận dấn thân, hy sinh đời sống cá nhân để cống hiến; thể hiện tấm lòng đẹp của người Việt Nam luôn hướng đến cộng đồng để cuộc đời mỗi ngày luôn đẹp và không bao giờ nuối tiếc.