Chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng Viet Nam Stronger: Nghệ sĩ xiếc Hiển Phước - Thanh Hoa: Lan tỏa năng lượng tích cực

Khát vọng vươn ra thế giới

Bài báo này lên khuôn cũng là lúc cặp đôi nghệ sĩ Hiển Phước và Thanh Hoa thông báo tin vui: tiết mục xiếc Khoảnh khắc tình yêu đã giành thêm được huy chương bạc Liên hoan xiếc quốc tế Con ngựa vàng tại Bulgaria.

Khoảnh khắc tình yêu là một tiết mục trình diễn xiếc đẹp, lan tỏa mạnh mẽ đến người xem thông điệp về một tình yêu bay bổng, lãng mạn. Để chuẩn bị tốt nhất cho tiết mục này, trước đó, hai nghệ sĩ xiếc trẻ đã tất bật rèn luyện, tập thể lực nhiều hơn, đặc biệt là làm quen với sân khấu và độ cao, vì tiết mục đu dây của Hiển Phước và Thanh Hoa khi thực hiện ở rạp bạt xiếc Công viên Gia Định - Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam (quận Gò Vấp, TPHCM), độ cao chỉ chừng 9-10m, nhưng khi tham gia các liên hoan xiếc quốc tế, độ cao sẽ tăng lên gấp nhiều lần, dây kéo càng cao thì độ khó và nguy hiểm càng tăng, diễn viên phải nỗ lực, cố gắng gấp bội.

Sau những thành công, đôi nghệ sĩ trẻ không giấu được xúc động khi xiếc Việt Nam giờ đã được chú ý hơn. “Chúng tôi luôn mong muốn mọi người sẽ biết về xiếc nhiều hơn và khát vọng mang xiếc Việt Nam vươn ra thế giới, tạo được ấn tượng đẹp với khán giả nhiều nước. Mang trong mình tâm tư đó, Hiển Phước và Thanh Hoa đã luôn cố gắng tập luyện mỗi ngày, học hỏi thêm kinh nghiệm, tư duy sáng tạo, nâng cao kỹ thuật… để có thể đem tiết mục trình diễn tâm đắc nhất của mình góp mặt trong các liên hoan xiếc quốc tế, trước là để tôi luyện, phát triển bản thân, sau nữa là từng bước thực hiện ước mơ lan tỏa nghệ thuật xiếc Việt trên đấu trường quốc tế”, nghệ sĩ xiếc Phước Hiển bộc bạch.

Mong có nhiều chương trình như Viet Nam Stronger

Với nghề là thế, còn trong cuộc sống, đôi nghệ sĩ xiếc trẻ trung, năng động, nhiệt huyết là tình nguyện viên rất tích cực của Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM. Cả hai thường xuyên tham gia các chương trình hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Nhận lời tham gia chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng Viet Nam Stronger do Báo Sài Gòn Giải Phóng và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM đồng hành thực hiện, nghệ sĩ trẻ Hiển Phước và Thanh Hoa chia sẻ cảm xúc: “Bản thân chúng tôi cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, góp chút sức để chia sẻ tình yêu thương đến với cộng đồng, nhất là với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa. Do đó, khi nhận được lời mời tham gia chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng Viet Nam Stronger, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ nội dung chương trình và cảm nhận được đây là một chương trình nghệ thuật nhân văn, ý nghĩa, trao truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, giúp vun bồi cho thế hệ mầm non có môi trường, điều kiện phát triển thể chất, trí lực tốt nhất… Hiển Phước và Thanh Hoa rất vui vì có thêm cơ hội để góp phần lan tỏa sâu rộng hơn thông điệp ý nghĩa của Viet Nam Stronger”.

Trong những ngày tập luyện cho cuộc thi tại Liên hoan xiếc quốc tế ở Bulgaria, hai nghệ sĩ đã dành không ít thời gian để cùng thảo luận, lên ý tưởng cho tiết mục sẽ biểu diễn trong chương trình Viet Nam Stronger. Nghệ sĩ Hiển Phước cho biết: “Những lúc nghỉ ngơi sau giờ tập, chúng tôi lại trao đổi về tiết mục sẽ biểu diễn trong chương trình Viet Nam Stronger. Chúng tôi mong muốn sẽ đem đến cho khán giả một màn trình diễn xiếc thật hấp dẫn, dễ thương, đặc sắc, vui tươi. Mặt khác, chúng tôi cũng muốn chung tay giúp đỡ những mảnh đời còn nhiều khó khăn, vất vả, nhất là để các em ở vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới có thể đến trường, có được tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi rất hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình như Viet Nam Stronger để có thể giúp đỡ được nhiều hơn cho cộng đồng”.