Rapper Đinh Tiến Đạt: Hạnh phúc vì âm nhạc vẫn chờ tôi trở lại

* PHÓNG VIÊN: Là một trong những mảnh ghép của Anh trai vượt ngàn chông gai, theo anh, chương trình truyền hình thực tế có tác động với nghệ sĩ nói chung và bản thân anh ra sao?

- Rapper ĐINH TIẾN ĐẠT: Tôi rất thích tham gia những chương trình mang đúng nghĩa thực tế, dựa trên tiêu chí công bằng, chơi và cống hiến hết mình. Với tôi, những chương trình đó có thể khiến nghệ sĩ bứt phá ra khỏi giới hạn, khám phá được bản thân. Anh trai vượt ngàn chông gai thành công, theo tôi, bởi những nghệ sĩ tham gia đã thể hiện tinh thần cống hiến hết mình cho nghệ thuật, cho khán giả. Tham gia chương trình, tôi học được nhiều cái hay từ các đàn anh và nghệ sĩ trẻ. Trong đó, quan trọng nhất là tôi học cách vượt qua vùng an toàn, giao tiếp và kết nối với anh em nghệ sĩ, khán giả để khám phá thêm cái mới.

* Anh tạm dừng hoạt động nghệ thuật khi đang nổi tiếng. Có phải do anh “có điều kiện” nên không cần chạy show kiếm tiền?

- Tôi có giàu sẵn đâu. Khi đó tôi có cơ hội kinh doanh, phải lao vào làm nhiều việc. Cũng chính kinh doanh là một phần lý do cuốn tôi đi xa khỏi nghệ thuật. Một phần còn lại là vào thời điểm đó, tôi bị rơi vào trạng thái mất cảm xúc nghệ thuật, cảm giác mình không còn có thể sáng tạo mạnh mẽ. Tôi vẫn cố ép mình phải sáng tác nhưng tác phẩm cứ nhợt nhạt, thiếu sự bùng nổ để thu hút sự chú ý của khán giả. Thậm chí, có lúc chính tôi còn chán con người nghệ thuật của mình. Tất cả chồng chất khiến tôi dần đâm nản, quyết định tạm ngưng với nghệ thuật để toàn tâm cho kinh doanh, dự định là khi nào tâm trí ổn định sẽ trở lại. Không ngờ, sự tạm ngừng thoáng cái đã 10 năm!

* Trở lại sau 10 năm, anh “hòa nhập” môi trường âm nhạc bằng cách nào?

- Tôi gần như bắt đầu từ số 0. Đã chọn quay trở lại thì phải hòa nhập. Tôi cố gắng nói nhiều hơn, chủ động kết nối mọi người xung quanh, nỗ lực học cái mới… Tôi trở lại, cảm thấy hạnh phúc vì khá nhiều nghệ sĩ và khán giả vẫn còn nhớ mình. Chính điều đó là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn.

* Nhạc rap thời của anh và nghệ sĩ trẻ bây giờ theo cảm nhận riêng anh có gì khác biệt?

- Chắc chắn khác nhiều. Thứ nhất về câu từ, ngôn ngữ. Thời đó là sơ khai của rap, khán giả cũng không nhiều người biết, hiểu về rap nên để đáp ứng nhu cầu tiếp cận công chúng cần đơn giản, không quá mới. Bản thân nhạc rap khi đó đã là mới rồi mà câu từ còn quá mới nữa thì khó ai nghe nổi. Thứ hai nữa về nội dung, chúng tôi chủ yếu khai thác các đề tài chung, phổ biến để ai nghe cũng hiểu. Rap ngày nay phải theo trend (xu hướng) dữ lắm. Ai không biết trend thì nghe chưa chắc thấm.

* Anh nghĩ sắp tới mình có cần “bắt trend” khi sáng tạo không? Định hướng của anh như thế nào?

- Lúc trước tôi thường không quan tâm, tìm tòi các nghệ sĩ hát hay ra sao, cách làm của họ như thế nào. Tôi có thể nghe, xong thì bỏ đi làm việc của mình. Còn bây giờ phải quan tâm, chú ý hơn, tìm hiểu xem cái hay của họ là ở đâu, họ làm thế nào để hay được như thế. Học hỏi nhưng dĩ nhiên tôi không làm giống họ, tôi học cái hay của các bạn trẻ để tự làm phong phú con đường sáng tác của chính mình mà thôi.

* Trong năm 2025, anh có những dự định gì?

- Tôi sẽ trở lại bằng các sản phẩm âm nhạc cụ thể. Tôi thấy bây giờ việc đầu tư một ca khúc cực kỳ tốn kém nhưng khả năng thu lại hiệu quả chưa chắc cao. Cảm giác bây giờ đời sống của một ca khúc quá nhanh, phải cạnh tranh với hàng trăm ca khúc khác, đôi khi còn bị khuất lấp bởi vô số sự vụ ồn ào của giới nghệ sĩ. Ngoài sản phẩm riêng, tôi dự định kết hợp với các “anh trai” để có các sản phẩm chất lượng, mới mẻ, có độ lan tỏa cao hơn. Nếu một mình Tiến Đạt thôi có thể sẽ là quá cũ rồi.

Tiến Đạt bén duyên nghệ thuật từ những năm 1994-1995 khi là thành viên vũ đoàn Hoàng Thông. Sau đó anh chuyển hướng lĩnh vực biểu diễn rap với nghệ danh Mr.Dee nổi tiếng thập niên 2000 và nhanh chóng gặt hái thành công. Anh ra mắt nhiều album với phong cách âm nhạc độc đáo, kết hợp giữa rap, pop với ca từ chân thật, gần gũi. Sau năm 2014, anh tạm ngưng hoạt động nghệ thuật, mãi đến năm 2024 mới trở lại.

Rapper Tiến Đạt hiện là đại sứ đồng hành cùng Giải chạy Run To Live mùa 2-2025 sẽ diễn ra ngày 9-3 tại TP Thủ Đức (TPHCM). Đây là giải chạy thường niên do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Sở VH-TT TPHCM, Công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý Phát triển đô thị Thủ Thiêm đồng tổ chức. Đồng hành cùng Run To Live, Tiến Đạt mong muốn lan tỏa thông điệp về tinh thần bền bỉ, hành trình nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn và chung nhịp bước vì cộng đồng.