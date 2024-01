Chuyên gia dịch tễ nói về mức độ nguy hiểm của biến thể phụ JN.1 ở Covid-19

Ngày 24-1, tại hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024 do Bộ Y tế tổ chức, đại diện Sở Y tế TPHCM đã báo cáo về việc phát hiện biến thể phụ JN.1 ở người mắc Covid-19. Trước thông tin này, PGS-TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế) cho biết, biến thể phụ JN.1 có đặc điểm lây lan nhanh, nhưng chưa có bằng chứng gây ra bệnh nặng hơn các biến thể phụ khác của Omicron. Do biến thể phụ JN.1 dễ lây truyền nên đã nhanh chóng chiếm ưu thế trong các biến thể SARS-CoV-2 gây bệnh toàn cầu. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo JN.1 là biến thể đáng quan tâm và đang theo dõi.

Điều trị cho bệnh nhân Covid-19

Ông Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nêu rõ, theo phân loại của WHO, biến thể JN.1 là biến thể phụ nhánh BA.2.86 của chủng Omicron, thuộc nhóm biến thể cần quan tâm, không có bằng chứng độc lực tăng lên dù số ca mắc có dấu hiệu tăng. “Chúng ta không chủ quan nhưng cũng không nên quá hoang mang, lo lắng”, ông Hoàng Minh Đức nhấn mạnh.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Theo Sở Y tế TPHCM, từ ngày 18-12-2023 đến hết ngày 22-1-2024, các bệnh viện trên địa bàn tiếp nhận 94 ca mắc Covid-19 điều trị nội trú. Trong đó, có 17 ca nặng phải thở oxy, không có ca tử vong do Covid-19. Các ca nặng đều thuộc nhóm có bệnh nền nặng và chưa tiêm đủ mũi vaccine Covid-19. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM và Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) đã tiến hành giải mã trình tự gen từ bệnh phẩm của 16 bệnh nhân Covid-19 điều trị trong tháng 12-2023. Kết quả cho thấy có 12/16 bệnh nhân (75%) nhiễm biến thể phụ của Omicron JN.1.

Theo WHO, hiện nay, biến thể phụ JN.1 đang làm tăng ca mắc và tử vong do Covid-19 tại nhiều quốc gia. Trong tháng 12-2023, thế giới ghi nhận gần 10.000 ca tử vong do Covid-19, số ca nhập viện tăng 42% so với tháng 11-2023.

Năm 2023, cả nước ghi nhận 99.000 ca mắc Covid-19, giảm 82,4 lần so với năm 2022 và không có trường hợp nào tử vong. Trong 2 tuần đầu tiên năm 2024, cả nước ghi nhận hơn 400 ca mắc Covid-19.

QUỐC LẬP