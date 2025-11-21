Chuyên gia, nhà khoa học góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Ngày 21-11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật và Tạp chí Cộng sản tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học nhằm hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học

Phát biểu đề dẫn hội nghị, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh nhấn mạnh, sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đặc biệt, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với sự nỗ lực của toàn Đảng và toàn dân, đất nước ta đã đạt được bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực và có những dấu ấn nổi bật.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như: nhận thức, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo một số cơ quan, tổ chức, người đứng đầu còn hạn chế; hệ thống thể chế phát triển chưa đồng bộ; một bộ phận cán bộ chưa thực sự ngang tầm với nhiệm vụ; năng lực dự báo tình hình, tư duy và tầm nhìn chiến lược còn hạn chế; những biểu hiện “tư duy nhiệm kỳ”, “lợi ích nhóm” chưa được khắc phục triệt để; vai trò giám sát của nhân dân chưa được phát huy hiệu quả.

Đảng ta chỉ rõ, đây là những vấn đề cần tập trung khắc phục, sớm giải quyết dứt điểm để tạo nền tảng, điều kiện cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Phạm Minh Tuấn cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, cùng quyết tâm đóng góp trí tuệ để hoàn thiện một văn kiện có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai phát triển của đất nước, hội nghị là dịp để nhìn lại, cùng suy ngẫm và cùng khẳng định những định hướng lớn mang tính nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Những ý kiến trao đổi, thảo luận trong hội nghị không chỉ góp phần bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, mà còn lan tỏa niềm tin, củng cố ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc ta trong chặng đường phía trước.

Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu, GS-TS Vũ Văn Hiền, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày tham luận “Những điểm mới về tăng cường quốc phòng, an ninh trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng”, qua đó làm rõ những điểm mới về tăng cường quốc phòng, an ninh trong dự thảo.

TS Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình bày tham luận “Tăng cường công tác tuyên giáo và dân vận nhằm xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò "là gốc, trung tâm, chủ thể của nhân dân” trong phát triển nhanh, bền vững đất nước”.

Ban Tổ chức đã nhận được 45 tham luận có giá trị của các nhà khoa học. Tại hội nghị, có 11 ý kiến phát biểu, góp ý rất tâm huyết, trách nhiệm, thông qua đó đề xuất những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị thiết thực, hiệu quả góp phần hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

