Phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, việc công bố, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại họp báo chiều 15-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Việc công bố, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cũng góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Thông qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

GS-TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trả lời báo chí tại họp báo chiều 15-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Trả lời về những vấn đề được báo chí quan tâm, GS-TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, có 3 dự thảo văn kiện được công bố để lấy ý kiến nhân dân, bao gồm: dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Điểm mới so với các đại hội trước là, lần đầu tiên, nội dung báo cáo đại hội về kinh tế, chính trị, xã hội được tập trung thống nhất trong một báo cáo chính trị với tiêu đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Trong dự thảo báo cáo chính trị cũng có nhiều điểm mới, triển khai ở hầu hết các nội dung của văn kiện. Trong đó, điểm nổi bật là, từ tổng kết 40 năm đổi mới, nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng đã được rút ra, như: về lòng dân, về tiếp cận thực tiễn, về tập trung nhất quán quan điểm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng đảng... Trên cơ sở đó, dự thảo văn kiện cũng đưa ra quan điểm phát triển mới, trong đó đặc biệt chú ý là quan điểm kiên định với Chủ nghĩa Mác- Lênin; mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới, coi lý luận về đường lối đổi mới là bộ phận nền tảng quan điểm của Đảng.

Điểm mới đáng chú ý nữa là dự thảo báo cáo chính trị đưa bảo vệ môi trường cùng với kinh tế - xã hội là trọng tâm nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; xây dựng đảng là then chốt; phát triển văn hóa con người là nền tảng; tăng cường an ninh quốc phòng; bổ sung ngoại giao là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên.

Dự thảo cũng xác định mô hình tăng trưởng mới lấy kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; tiếp tục xây dựng bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Họp báo quốc tế công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến nhân dân. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo kế hoạch, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tổ chức việc thực hiện lấy ý kiến đóng góp của các cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; ghi nhận ý kiến đóng góp qua ứng dụng VNeID; đóng góp ý kiến thông qua các cơ quan báo chí... Thời gian góp ý từ ngày 15-10 đến ngày 15-11.

Các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, làm cơ sở cho việc hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

