Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nâng tầm quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Tiến sĩ Rajiv Ranjan bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực để đưa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ lên tầm cao mới, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược.

Tiến sĩ Rajiv Ranjan đến từ Đại học Delhi. Ảnh: TTXVN

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã phỏng vấn Tiến sĩ Rajiv Ranjan, Đại học Delhi về ý nghĩa chuyến thăm cũng như triển vọng quan hệ hai nước.

Theo Tiến sĩ Rajiv Ranjan, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi ông đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo mới. Điều này phản ánh đà phát triển tích cực và ngày càng sâu sắc của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ.

Tiến sĩ Rajiv Ranjan cho rằng chuyến thăm lần này không chỉ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương mà còn mang ý nghĩa rộng hơn trong việc thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực, đa phương cũng như một châu Á cân bằng và bao trùm hơn.

Ông cũng đánh giá cao việc lãnh đạo hai nước tái khẳng định vai trò của Việt Nam trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt trong thúc đẩy tầm nhìn về một khu vực tự do, rộng mở và bao trùm. Theo ông, điều này cho thấy Việt Nam ngày càng giữ vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại và chiến lược khu vực của Ấn Độ.

Đề cập tới kết quả cụ thể của chuyến thăm, Tiến sĩ Rajiv Ranjan nhấn mạnh việc hai bên ký kết 13 biên bản ghi nhớ (MoU) trên nhiều lĩnh vực, từ y tế, giáo dục đến các lĩnh vực hợp tác khác, qua đó cho thấy Ấn Độ coi Việt Nam là đối tác tin cậy và chiến lược.

Theo Tiến sĩ Rajiv Ranjan, nền tảng quan hệ Việt Nam-Ấn Độ còn được củng cố từ những kết nối lịch sử và văn minh lâu đời. Ông cho rằng Việt Nam và Ấn Độ có mối liên hệ văn hóa, tinh thần sâu sắc, trong đó Phật giáo là một cầu nối quan trọng giữa nhân dân hai nước. Vì vậy, hai nước hiện đang chuyển hóa nền tảng kết nối văn minh này thành quan hệ đối tác chiến lược thực chất và hiệu quả hơn.

Ông bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực để đưa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ lên tầm cao mới, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như an ninh năng lượng trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt nhiều biến động, trong đó có tác động từ khủng hoảng Trung Đông.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Rajiv Ranjan cho rằng để hiện thực hóa hiệu quả các kết quả đạt được, hai nước cần tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác học thuật và kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu, giáo dục. Theo ông, đây sẽ là những lĩnh vực quan trọng góp phần củng cố quan hệ song phương một cách bền vững.

Cuối cùng, Tiến sĩ Rajiv Ranjan bày tỏ “rất lạc quan rằng quan hệ Việt Nam-Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những trụ cột quan trọng của châu Á cũng như khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

Theo TTXVN