Việt Nam - Ấn Độ: Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Ấn Độ, chiều 6-5 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ với chủ đề “Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ trong kỷ nguyên mới: Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”.

Hướng đến những mục tiêu phát triển mới

Phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, với khát vọng thịnh vượng, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, hai nước đã từng bước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, vững mạnh. Về đối ngoại, hai nước chia sẻ quan điểm độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, ủng hộ đối thoại và cách tiếp cận chủ động, cân bằng và trách nhiệm với các vấn đề khu vực, toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ ấn tượng với triết lý “Thế giới là một gia đình” của Ấn Độ đề cao tình hữu nghị, sự tôn trọng, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình, thịnh vượng - cũng là những giá trị mà dân tộc Việt Nam luôn hướng tới. Trên nền tảng tin cậy và gắn bó, quan hệ hai nước từng bước được định hình và phát triển, với việc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2007, Đối tác chiến lược toàn diện năm 2016, và không ngừng được mở rộng và làm sâu sắc trong những năm qua. Việt Nam và Ấn Độ đều đang hướng đến những mục tiêu phát triển mới vào dịp kỷ niệm 100 năm độc lập, hài hòa giữa tăng trưởng và tiến bộ xã hội, trong đó không thể thiếu vai trò của khoa học, công nghệ. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là một trụ cột chiến lược với nhiều chương trình hỗ trợ tín dụng và chuyển giao kỹ thuật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, thế giới đang biến đổi nhanh chóng, sâu sắc chưa từng có. Cạnh tranh giữa các trung tâm quyền lực lớn ngày càng mở rộng. Luật pháp quốc tế, Liên hợp quốc và các thể chế đa phương đứng trước những thách thức lớn chưa từng có. Tất cả các nước, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ, đứng trước những nghịch lý của thời đại: Nhu cầu hợp tác gia tăng, nhưng niềm tin bị xói mòn. Các cấu trúc kinh tế kết nối sâu hơn, nhưng dễ tổn thương hơn. Công nghệ có những bước tiến vượt bậc chưa từng có, đồng thời làm sâu thêm khoảng cách phát triển giữa các quốc gia. Biến đổi đang tạo ra những thách thức lớn; nhưng trên tất cả, biến đổi cũng mở ra các cơ hội nếu chúng ta biết nắm bắt và nắm bắt kịp thời, và cơ hội sẽ nhân lên nếu được cùng kết nối.

Củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hành trình phát triển của mỗi nước và hành trình phát triển quan hệ cho thấy Việt Nam và Ấn Độ đã trở thành những đối tác tự nhiên của nhau trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển; chia sẻ quan điểm, tầm nhìn về nhiều vấn đề trong xây dựng đất nước, khu vực, thế giới và quan hệ quốc tế; gặp nhau ở nhiều điểm tương đồng. Bối cảnh mới, yêu cầu mới của giai đoạn phát triển mới của mỗi nước đòi hỏi hai bên phải củng cố, đổi mới và đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển lên tầm cao mới.

Những sợi dây kết nối, sự chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược là nền tảng vững chắc để Việt Nam và Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác, đóng góp hiệu quả vào hành trình phát triển của mỗi nước trong kỷ nguyên mới, đồng thời góp phần định hình môi trường khu vực và quốc tế theo hướng ổn định, bền vững hơn. Kế thừa nền tảng vững chắc của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong hơn 50 năm qua, để đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ sang một giai đoạn mới ở tầm mức mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chiến lược - điều kiện để duy trì quan hệ ổn định, cũng là nền tảng để thúc đẩy hợp tác hiệu quả và cùng ứng phó với các thách thức chung.

Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ là một cơ quan nghiên cứu chiến lược hàng đầu và uy tín bậc nhất với bề dày phát triển hơn 80 năm, có vai trò tiên phong trong định hình chính sách đối ngoại của Ấn Độ, ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại trong quan hệ đối ngoại của cả Ấn Độ cũng như các quốc gia châu Á, thế giới và Việt Nam. Hội đồng hội tụ nhiều nhà lãnh đạo, các chính khách, nhà ngoại giao khắp thế giới.

Trong giai đoạn mới, hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi toàn diện ở các kênh - giữa Nhà nước, Quốc hội/nghị viện, chính đảng, nhân dân hai nước và các cấp, cả trung ương và địa phương; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược; cần phát huy hơn nữa, nâng cao hiệu quả hành động, phối hợp lập trường trong các diễn đàn đa phương. Hai bên mở rộng dư địa kết nối, gia tăng kết nối phát triển, tạo thêm động lực cho liên kết khu vực. Hai bên nâng tầm và tăng tốc hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược trở thành một trụ cột trọng yếu trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ. Để lan tỏa các giá trị văn hóa - xã hội, tăng cường giao lưu nhân dân, hai bên cần tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn các kết nối đó thông qua hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, kết nối địa phương và giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ; chung tay kiến tạo và củng cố không gian hòa bình, ổn định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chiều dài kết nối lịch sử hàng ngàn năm và hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã làm nên một nền tảng vững chắc, vô cùng trân quý cho quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Bước vào kỷ nguyên mới, với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường ở tầm cao mới và phương châm “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất”, với giải pháp quyết liệt của Chính phủ, sự quyết tâm, đồng lòng, tinh thần sáng tạo, đổi mới của doanh nghiệp hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin rằng quan hệ Việt Nam - Ấn Độ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thực chất hơn nữa, kết nối giữa hai nước sẽ bền chặt hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực và thành công cho sự phát triển mỗi nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Trước đó, tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham quan Trưng bày ảnh kỷ niệm 10 năm Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.

Việt Nam đầu tư 30 dự án tại Ấn Độ Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Việt Nam và Ấn Độ đã nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện từ tháng 9-2016. Hai nước hiện đang có quan hệ hợp tác phát triển ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Ấn Độ đạt 16,46 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng 3 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 4,8 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Về đầu tư, tính đến tháng 3-2026, Ấn Độ có 503 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 1,1 tỷ USD, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất, phân phối điện, khí, khai khoáng. Các nhà đầu tư Ấn Độ đã đầu tư tại 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam, dẫn đầu là TPHCM với 348 dự án, tổng vốn đầu tư 377,8 triệu USD; tiếp theo là các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Tây Ninh, Nghệ An, Phú Thọ. Trong khi đó, Việt Nam hiện có 30 dự án đầu tư tại Ấn Độ với tổng số vốn đầu tư gần 150,5 triệu USD. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng và chiến lược. Bộ Quốc phòng hai nước đang phối hợp triển khai các gói tín dụng quốc phòng và viện trợ không hoàn lại mà Chính phủ Ấn Độ dành cho Việt Nam. Về hợp tác giáo dục - đào tạo, Ấn Độ hiện cấp cho Việt Nam 150 suất học bổng theo Chương trình Hợp tác kỹ thuật và kinh tế Ấn Độ và nhiều học bổng khác. MINH DUY

TTXVN