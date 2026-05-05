Động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước. Nhân dịp này, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan Nguyễn Thanh Hải đã nhận định về ý nghĩa chuyến thăm và triển vọng hợp tác song phương trong thời gian tới.

Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải khẳng định chuyến thăm này mang ý nghĩa lịch sử, khi lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ. Đặc biệt chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp và Quốc hội Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Điều này thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với Ấn Độ, nước bạn bè thân thiết và đối tác chiến lược toàn diện.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải (thứ ba từ phải) tham quan gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm thế giới Ấn Độ 2025. ẢNH: TTXVN

Chuyến thăm cũng thể hiện rõ đường lối đối ngoại mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Chuyến thăm còn là cơ hội để thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa lãnh đạo 2 nước và quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền. Đây cũng là cơ hội rất tốt để tăng cường kết nối toàn diện giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước và giữa các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực; góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước và đóng góp tích cực vào hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thành tựu nổi bật trong hợp tác song phương

Theo Đại sứ Nguyễn Thanh Hải, Ấn Độ là một trong những đối tác đầu tiên Việt Nam thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Sau 10 năm, quan hệ hai nước đã phát triển toàn diện, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một trong những khuôn khổ hợp tác năng động và hiệu quả trong khu vực. Hợp tác chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố, tin cậy được nâng cao. Lãnh đạo hai nước thường xuyên thăm lẫn nhau và tiếp xúc bên lề các hội nghị quốc tế, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ đối với quan hệ song phương. Đồng thời ngày càng có nhiều chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo các bộ ngành, các địa phương hai nước. Hơn 20 cơ chế hợp tác giữa hai nước đang góp phần vào việc triển khai hiệu quả hợp tác song phương.

Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách Ấn Độ. Riêng năm 2025, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam đạt 746.000 lượt, tăng khoảng 50% so với năm 2024 và gần 4 lần so với năm 2019.

Hợp tác quốc phòng - an ninh không ngừng được mở rộng, phát triển với nhiều hình thức phong phú, thực chất. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hợp tác hai nước ngày càng sôi động. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt mức kỷ lục 16,46 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2024 và tăng khoảng 2,5 lần so với thời điểm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện năm 2016. Ấn Độ hiện nằm trong nhóm 8 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Về đầu tư, tính đến cuối năm 2025, Ấn Độ có 473 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 1,1 tỷ USD; ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu mở rộng hiện diện tại Ấn Độ với các dự án quy mô lớn, tiêu biểu là dự án sản xuất xe điện tại bang Tamil Nadu với kế hoạch đầu tư lên tới hàng tỷ USD.

TTXVN