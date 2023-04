TS NGUYỄN VĂN HỒNG, Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ TN-MT): Đồng bộ giải pháp

Hiện nay, vấn đề xả rác bừa bãi vẫn đang phức tạp. Một mặt là do người dân chưa tuân thủ theo quy định pháp luật và các quy định pháp lý của địa phương. Mặt khác là do cơ sở hạ tầng (hệ thống thùng rác, nhà vệ sinh công cộng) chưa đồng bộ và hoàn thiện. Việc xả rác bừa bãi ra khu vực công cộng có thể dẫn đến những hệ lụy như: gây ô nhiễm môi trường, gây tắc dòng chảy các hệ thống thoát nước và có thể ảnh hưởng đến nguồn nước, gây mất mỹ quan đô thị... Để ngăn chặn hành vi xả rác không đúng nơi quy định, cán bộ địa phương khi sinh hoạt khu phố phải hướng dẫn, tập huấn về vệ sinh môi trường xung quanh đến người dân; có cơ chế khen thưởng và xử phạt hợp lý, khả thi. Đồng thời, xây dựng cơ chế thu gom, tái chế chất thải rắn hợp lý; đầu tư hệ thống nhà máy đốt rác; tính phí thu gom và phân loại rác thải phù hợp theo loại, khối lượng... Ngoài ra, thành phố có thể sử dụng đội ngũ trật tự dân phố để tham gia giám sát và xử phạt người dân không tuân thủ đúng quy định bỏ rác.

Ông NGUYỄN TUẤN, Phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TPHCM: Cần xem lại chi phí thu gom rác

Qua các cơ quan thông tin đại chúng, trong đó có Báo SGGP, chúng tôi được biết, theo quy định hiện nay, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt gồm 3 thành phần. Bao gồm: Giá dịch vụ thu gom thực hiện lấy rác tại các hộ dân đem đến điểm hẹn, điểm trung chuyển rác; Giá dịch vụ vận chuyển (trước do ngân sách nhà nước chi trả, từ đầu năm 2022 do các hộ gia đình chi trả); Giá dịch vụ xử lý (theo Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 18-6-2021 của UBND TPHCM thì đến năm 2025 mới chi trả). Như vậy, tại thời điểm này, các hộ dân chỉ phải chi trả dịch vụ thu gom và vận chuyển rác. Tuy nhiên, theo quy định thì giá vận chuyển rác được tăng từng năm, nhưng giá thu gom rác vẫn vậy. Trong mặt bằng giá cả, xăng, dầu… tăng giá, với mức giá như vậy thì người thu gom rác không đủ chi phí để thực hiện. Do vậy, cần xem lại chi phí thu gom rác sao cho hợp lý.

Chị LÊ THỊ HOA, Chung cư Bình Khánh, đường số 1, phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM: Cả cộng đồng hãy cùng hành động

Hiện nay, ở rất nhiều khu vực, nhất là ở những bãi đất trống, tình trạng xả rác bừa bãi diễn ra rất phức tạp. Nhiều người thiếu ý thức, cứ bạ đâu là ném rác đó. Có hôm, đang đứng ngắm cảnh qua cửa sổ chung cư, tôi đã chứng kiến có người đem một chiếc ghế sofa bỏ ngay bên ven đường một cách tự nhiên, mặc dù đây là khu vực cấm bỏ rác. Nguyên nhân chính là do ý thức của người dân chưa tốt, tiện tay là vứt rác vì nghĩ giữ gìn vệ sinh nơi công cộng không phải là trách nhiệm của bản thân mình. Để hạn chế tình trạng rác thải xả bừa bãi ra môi trường, thiết nghĩ mỗi người dân cần tự giác ý thức phân loại rác thải, bỏ rác đúng nơi quy định ở những nơi công cộng.

Đồng thời, ở các nơi công cộng cần có những biển báo đổ rác thải, bố trí thùng rác hợp lý. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tác hại của rác thải đến cộng đồng dân cư; có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm. Việc sẽ không khó nếu nhiều người cùng nhau lên tiếng, cùng nhau góp ý và cùng nhau hành động.

Chị HUỲNH THỊ TÝ, Đội phó Đội Vệ sinh môi trường Tân Phú (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM): Người dân cần ý thức hơn trong việc bỏ rác

Việc bỏ rác của người dân hiện nay vẫn chưa đồng bộ, vẫn còn tình trạng ai rảnh lúc nào thì mang bỏ lúc đó, thích bỏ đâu thì bỏ... Việc bỏ rác không đúng nơi quy định, không đúng giờ giấc không chỉ gây khó khăn cho công tác thu gom rác mà còn ảnh hưởng tới môi trường. Có nhiều trường hợp không mang rác ra bỏ trước khi nhân viên đi thu gom, mà lại để sau khi nhân viên thu gom rồi mới mang ra. Vì vậy, công nhân thu gom rác phải vòng đi vòng lại để thu gom cho bằng hết lượng rác thải ra.

Bỏ rác đúng nơi quy định không hề khó khăn và cũng không tốn quá nhiều thời gian của mỗi người dân. Hơn thế nữa, nó còn thể hiện chúng ta là người có văn minh, ý thức cao. Để có thể ngăn chặn tình trạng người dân xả rác bừa bãi, không đúng quy định ra môi trường, song song với giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, thành phố cũng cần mạnh tay hơn nữa trong công tác xử phạt các hành vi xả rác bừa bãi, không đúng nơi quy định. Việc này nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường thành phố luôn được xanh, sạch, đẹp; đồng thời giảm bớt sự nhọc nhằn, vất vả cho lực lượng công nhân môi trường đang bị quá tải công việc.