Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân tỉnh táo khi ký hợp đồng bảo hiểm

Cơ quan chức năng của Bộ Công an đặt ra một số nội dung cần làm rõ trong việc hàng trăm người dân gửi đơn tố cáo Công ty bảo hiểm Manulife và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) "hô biến" tiền gửi tiết kiệm của khách thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2023 của Bộ Công an, sáng 30-6, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) thông tin về diễn biến điều tra vụ hàng trăm người dân gửi đơn tố cáo Công ty bảo hiểm Manulife và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) “hô biến” tiền gửi tiết kiệm của khách thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, quá trình điều tra vụ án trên, cơ quan chức năng tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của nhà đầu tư.

Đối với nội dung “hô biến” tiền gửi tiết kiệm thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, lãnh đạo C03 cho rằng, khi tiếp nhận hồ sơ và nghiên cứu, C03 nhận thấy các hợp đồng chuyển từ sổ tiết kiệm sang gói bảo hiểm của Manulife đều rất minh bạch. Trong các hợp đồng, đều có chữ ký của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, đại diện C03 đặt ra một số vấn đề cần làm rõ, như có hay không lãnh đạo SCB chỉ đạo nhân viên ngân hàng tuyên truyền cho khách hàng chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang gói bảo hiểm?; Có hay không việc nhân viên ngân hàng sử dụng "nghiệp vụ" để khiến người dân chuyển hợp đồng?...

Lãnh đạo C03 khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu, xác minh vụ việc. Tuy nhiên, C03 cũng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, không nên chỉ thấy lãi suất cao mà ký hợp đồng, trong khi chưa hiểu rõ những ràng buộc đằng sau.