Cơ quan khí tượng: Nhiệt độ Hà Nội không đến 40 độ C như lan truyền

Cán bộ khí tượng thu thập dữ liệu về thời tiết. Nguồn ảnh: Tổng cục KTTV

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin dự báo từ một số chuyên gia khí tượng, cũng như trích dẫn dữ liệu dự báo từ một số ứng dụng điện thoại, cho rằng trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới, cả nước nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiệt độ Hà Nội sẽ vượt 40 độ C, thậm chí có xác suất cao đạt 43 độ C vào ngày 30-4.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia (chính thức đăng tải thông tin chiều 22-4) nhận định, từ ngày 27 đến 29-4, khu vực Đông Bắc bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; vùng đồng bằng Bắc bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất chỉ 33-36 độ C (có nơi trên 36 độ C), riêng vùng đồng bằng 35-37 độ C (có nơi trên 37 độ C).

Sau đó, từ ngày 30-4 đến 1-5, nắng nóng ở Đông Bắc bộ và đồng bằng Bắc bộ có xu hướng giảm dần, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Trao đổi với báo chí ngày 22-4, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, dự báo trên bao gồm khu vực Hà Nội.

Theo cơ quan khí tượng của Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ sắp tới (từ 27-4 đến 1-5), nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là 35-38 độ C. Ở miền Bắc chỉ có khu vực Tây Bắc bộ có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C (có nơi trên 39 độ C).

Như vậy, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sẽ không có tình trạng Hà Nội nắng nóng vượt 40 độ C như dữ liệu mà một số ứng dụng điện thoại và mạng xã hội đưa ra.

Vẫn theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, ở miền Trung trong đợt nghỉ lễ sắp tới sẽ có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là 37-40 độ C (có nơi vượt 40 độ C). Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất 34-38 độ C (có nơi trên 39 độ C), nhưng riêng từ Khánh Hòa đến Bình Thuận chỉ 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi trong 5 ngày nghỉ lễ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ C (có nơi trên 37 độ C).

VĂN PHÚC