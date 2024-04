Cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage "lấn sân" điều trị liệu pháp tế bào gốc

Đây là hộ kinh doanh do UBND quận 3 cấp phép với ngành nghề kinh doanh là xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc tê dạng tiêm; dịch vụ tắm hơi, massage, đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình; cắt tóc, gội đầu.

Hộ kinh doanh “lấn sân” sang lĩnh vực y tế, tiêm “tế bào gốc” điều trị các bệnh lý như xuất huyết giảm tiểu cầu, “thải độc”…

Ngày 24-4, Thanh tra Sở Y tế cho biết, vừa phối hợp Phòng Y tế quận 3, UBND và Công an phường 10, quận 3 kiểm tra cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” (tại địa chỉ: 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3). Đây là hộ kinh doanh do UBND Quận 3 cấp ngày 29-3-2024 (do ông N.V.T. làm chủ hộ) với ngành nghề kinh doanh là xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc tê dạng tiêm; dịch vụ tắm hơi, massage, đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình; cắt tóc, gội đầu.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận có 1 khách hàng nữ (62 tuổi), đã điều trị đau lưng tại cơ sở này 13 lần bằng việc tiêm thuốc vào vùng lưng 1 lần, thực hiện phục hồi chức năng bằng tay, hôm nay theo lịch hẹn tiêm vùng lưng lần 2. Ngoài ra, còn 1 khách hàng nữ (38 tuổi), đến để thực hiện dịch vụ tế bào gốc để điều trị bệnh giảm tiểu cầu vô căn. Khách hàng này cho biết đã đã chuyển cho cơ sở này số tiền là 140 triệu đồng.

Cạnh đó là nhân viên V.B.L. (tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền, chưa có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh) đang xoa bóp, bấm huyệt, phục hồi chức năng cho khách bằng tay; nhân viên T.V.U.A (học sơ cấp, chưa có bằng, không có chứng chỉ hành nghề) đang xoa bóp, phục hồi chức năng cho một khách khác.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn ghi nhận tại tầng 5 có 1 máy siêu âm tổng quát hiệu Mindray có 2 đầu dò; tại tầng 6 có 3 giường lưu bệnh, có hộp thuốc chống sốc phản vệ, dịch truyền NaCl 0.9% đã sử dụng chứa trong thùng rác thải màu vàng; nhiều phiếu thu ghi thông tin tiêm tế bào gốc, tiêm 2 gối, tiêm tinh chất siêu nhau thai, truyền thải độc, hút dịch, phục hồi chức năng,…

Tại tầng 8 của toà nhà, ngoài khu bếp và sân thượng, ở giữa tầng này còn có 1 phòng đóng cửa treo biển “Phòng để đồ gia chủ không phận sự miễn vào”. Cơ sở này cố tình không mở cửa để Đoàn vào kiểm tra phòng này. Sau đó, được sự hỗ trợ của Công an Quận 3, người quản lý cơ sở này mới chịu mở cửa cho Đoàn kiểm tra vào. Tại đây, Đoàn ghi nhận bên trong phòng có chứa 29 thùng NaCl 0.9% 500ml Kabi và NaCl 0.9% 100ml Kabi; 01 thùng sản phẩm, mỹ phẩm Herbal cream 250gr/8.8 oz; 01 thùng dầu xoa bóp Moisturizing massage oil có logo Viện xương khớp thần kinh Việt Nam, không có nhãn phụ tiếng Việt…; và chưa xác định được nguồn gốc của những sản phẩm này.

Sở Y tế đã mời người quản lý cơ sở đến Thanh tra Sở Y tế làm việc, đề nghị cung cấp hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ các sản phẩm trên. Đồng thời đề nghị UBND Quận 3 tăng cường công tác kiểm tra sau cấp phép, nhất là các loại hình kinh doanh nhạy cảm dễ bị lợi dụng và “lấn sân” sang lĩnh vực khám chữa bệnh, yêu cầu UBND Quận 3 xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Y tế kêu gọi người dân hãy cảnh giác với thông tin quảng cáo dịch vụ y tế không đáng tin cậy trên mạng xã hội. Khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ, có thể tra cứu thông tin các cơ sở khám chữa bệnh và người hành nghề trên ứng dụng tra cứu https://thongtin.medinet.org.vn/ của Sở Y tế, đặc biệt nên kiểm tra thông tin người hành nghề để biết thông tin chính xác về người đang điều trị cho mình. Khi phát hiện các quảng cáo trái phép, sai sự thật, có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo trong lĩnh vực y tế, người dân có thể gọi ngay cho đường dây nóng qua số 0989.401.155 hoặc tải thông tin lên ứng dụng “Y tế trực tuyến” để Thanh tra Sở Y tế kịp thời nắm bắt, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

THÀNH SƠN