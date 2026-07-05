Khép lại cuộc thi ảnh Rạng rỡ tên vàng do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, 866 tác phẩm dự thi đã tạo nên bức tranh sống động, rực rỡ về thành phố mang tên Bác trong hành trình phát triển và hội nhập. Mỗi khuôn hình không chỉ ghi lại vẻ đẹp của một đô thị năng động, hiện đại mà còn phản ánh sinh động nhịp sống lao động, sáng tạo, tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của con người thành phố.

Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong tốp 30 tác phẩm vào vòng chung khảo, như những lát cắt chân thực về sức sống của TPHCM hôm nay - luôn gìn giữ những giá trị lịch sử, bồi đắp bản sắc văn hóa và tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế “vì cả nước, cùng cả nước”.

Tốp 30 tác phẩm vào vòng chung khảo đang được triển lãm tại Tòa nhà Văn hóa nghiệp vụ Báo Sài Gòn Giải Phóng (số 432-438 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM) đến hết ngày 8-7-2026.

Tác phẩm Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vào tốp 14 ảnh triển lãm. Ảnh: TRẦN CHÍ CƯỜNG

Tác phẩm Tháp Tam Thắng - Biểu tượng mới của Vũng Tàu đoạt giải khuyến khích. Ảnh: NGUYỄN MINH TÂN

Tác phẩm Giàn khoan ra khơi vào tốp 14 ảnh triển lãm. Ảnh: TRỊNH PHI LONG

Tác phẩm Hội chẩn mạch nguồn vào tốp 14 ảnh triển lãm. Ảnh: LÊ ĐÌNH NHƠN

Tác phẩm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học vào tốp 14 ảnh triển lãm. Ảnh: VÕ QUỐC THANH

Tác phẩm Bản trường ca hòa bình vào tốp 14 ảnh triển lãm. Ảnh: HUỲNH THU

BAN TỔ CHỨC