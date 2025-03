Công an Bắc Ninh thông tin chính thức vụ bé gái 9 tuổi bị khống chế làm con tin

Theo đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, Phan Văn Tuấn (42 tuổi, quê Hải Phòng) mang theo hai con dao, xông vào nhà anh Trần Thanh Hải (39 tuổi, phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), khống chế con gái anh rồi đưa lên ban công tầng 2 cố thủ.

Đối tượng Phan Văn Tuấn

Nhận tin báo, Công an Bắc Ninh huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai phương án giải cứu. Do đối tượng manh động, liên tục kề dao vào cổ cháu bé và đưa ra nhiều yêu sách, lực lượng công an kiên trì đàm phán đồng thời tổ chức các mũi tiếp cận. Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, công an đã khống chế thành công đối tượng, giải cứu cháu bé an toàn.

Bé gái 9 tuổi sau khi được lực lượng công an giải cứu thành công

Điều tra ban đầu cho thấy Tuấn có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và hai tiền án “Bắt giữ người trái pháp luật”, đồng thời dương tính với ma túy.

Tuấn khai nhận, trước đó, hắn đã sử dụng ma túy tại nhà, sau đó cầm dao sang gây gổ tại phường Cổ Thành (TP Chí Linh, Hải Dương), bị công an truy đuổi nên đã khống chế một người đi đường, cướp xe máy bỏ chạy về hướng Bắc Ninh. Khi đến quán ăn tại phường Việt Hùng (thị xã Quế Võ), Tuấn tiếp tục cầm dao và cướp một xe máy khác, sau đó di chuyển đến nhà anh Hải, khống chế cháu bé nhằm yêu cầu cung cấp phương tiện và tiền để bỏ trốn.

GIA KHÁNH