Công an cấp xã kiểm tra phòng cháy có thể kết hợp kiểm tra an ninh, trật tự

Theo Thông tư số 55/2024/TT-BCA ngày 31-10-2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Thông tư liên quan công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) được Bộ Công an ban hành thì Công an cấp xã kiểm tra về PCCC-CNCH có thể kết hợp với kiểm tra về an ninh, trật tự (ANTT).