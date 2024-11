Quận 3: Tổ liên gia an toàn PCCC giải cứu hai người khỏi đám cháy

Phát hiện nhà dân bị cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ cùng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã hỗ trợ dập lửa, giải cứu hai người thoát khỏi đám cháy.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ (phường 1, quận 3) cùng Tổ liên gia an toàn PCCC chữa cháy ở hiện trường

Ngày 13-11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) PC07, Công an TPHCM cho biết, lực lượng chữa cháy tại chỗ (phường 1, quận 3, TPHCM) cùng Tổ liên gia an toàn PCCC hỗ trợ, giải cứu hai người thoát khỏi đám cháy an toàn.

Theo đó, tối 12-11, người dân phát hiện khói lửa bùng cháy ở căn nhà 1 trệt, 2 tầng lầu ở số 611/36B đường Điện Biên Phủ (phường 1, quận 3) nên hô hoán và báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ (phường 1) cùng Tổ liên gia an toàn PCCC, người dân sử dụng phương tiện phá dỡ thô sơ ban đầu tại điểm chữa cháy công cộng trong khu dân cư.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ cùng Tổ liên gia an toàn PCCC, người dân hỗ trợ, giải cứu 2 người thoát khỏi đám cháy.

Người dân triển khai 1 đường vòi B - 1 lăng B từ họng nước chữa cháy trong khu dân cư, khởi động hệ thống máy bơm chữa cháy tại bể nước đặt ngầm trong tuyến hẻm, dập tắt đám cháy.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ cùng Tổ liên gia an toàn PCCC cũng hướng dẫn di chuyển ra khu vực ban công lầu 1 hai người dân mắc kẹt thoát ra ngoài an toàn.

Tiếp đó, lực lượng chữa cháy tại chỗ cùng Tổ liên gia an toàn PCCC hỗ trợ, giải cứu hai người thoát khỏi đám cháy an toàn.

Theo Công an quận 3, khu phố 6 (phường 1, quận 3) có các tuyến hẻm nhỏ, dân cư đông đúc. Chính quyền đã tham mưu lắp đặt nhiều bể nước ngầm trong khu dân cư và các họng nước chữa cháy tại các tuyến hẻm nhỏ. Các mô hình điểm chữa cháy công cộng, tổ liên gia an toàn PCCC, "nhà tôi 3 có" cũng được triển khai lắp đặt. Ngoài ra, người dân được tập huấn PCCC-CNCH nên phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản do cháy nổ gây ra.

CHÍ THẠCH