Công an điều tra vụ vỡ hụi hàng trăm tỷ đồng ở Phú Quốc (Kiên Giang)

Một chủ khách sạn lớn ở TP Phú Quốc (Kiên Giang) tuyên bố vỡ hụi lên tới cả trăm tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Kiên Giang đã thụ lý điều tra vụ việc gây xôn xao dư luận này.

Sáng 13-4, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn của nhiều người tố giác bà P.H.T.P. (44 tuổi, ngụ phường Dương Đông, TP Phú Quốc, Kiên Giang) có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; đồng thời đang lập hồ sơ điều tra vụ vỡ hụi cả trăm tỷ đồng liên quan đến trường hợp này.

Theo đó, bà P. là chủ một khách sạn lớn ở TP Phú Quốc. Tổng số tiền nợ và tiền hụi của nhiều dây hụi do bà P. làm chủ theo nội dung các đơn tố giác lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Giấy biên nhận thể hiện số tiền mà bà P.H.T.P. chưa thanh toán cho các hụi viên

Từ tháng 12-2023 đến nay, hàng chục người thường xuyên kéo đến khách sạn của bà P. tại khu phố 7, phường Dương Đông căng băng-rôn, dùng loa thùng yêu cầu bà P. cùng chồng giải quyết nợ tiền hụi. Công an và ngành chức năng ở địa phương nhiều lần can thiệp để đảm bảo an ninh trật tự.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 4-2021 đến tháng 6-2022, bà P.H.T.P. mở 12 dây hụi, trong đó có 1 dây hụi 30 triệu đồng/tháng, 7 dây hụi 50 triệu đồng/tháng, 3 dây hụi 100 triệu đồng/tháng và một dây hụi 200 triệu đồng/tháng. Tham gia các dây hụi trên, bà P. và một vài người quen hốt trước. Đến tháng 3-2023, bà P. tuyên bố vỡ hụi.

Tại buổi làm việc với Công an phường Dương Đông (Phú Quốc) và những người liên quan mới đây, ông B.A.V., chồng bà P. thừa nhận, vợ ông có thiếu nợ hụi của nhiều người. Đồng thời, cho biết gia đình đã có phương án giải quyết tiền nợ hụi. Tuy nhiên, sau đó vợ chồng bà P. vẫn không trả nợ.

Theo trình bày của những người tố giác, trong khoảng thời gian làm hụi, bà P. còn vay nợ riêng của nhiều người chơi hụi với số tiền rất lớn. Thống kê sơ bộ cho thấy, tổng số tiền liên quan đến nợ hụi của bà P. và cả nợ vay là hơn 200 tỷ đồng.

