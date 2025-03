Công an khuyến khích người dân làm thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID

Ngày 27-2, Công an TPHCM tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về LLTP và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu LLTP từ Sở Tư pháp TPHCM; thực hiện tiếp nhận 1.200 phiếu và hơn 1,4 triệu hồ sơ Sở Tư pháp đã thụ lý giải quyết để tiếp tục phục vụ người dân.

Công an bố trí trụ sở tiếp dân ở số 258 đường Trần Hưng Đạo (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) với đầy đủ các trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin...

Người dân tới làm hồ sơ cấp Phiếu LLTP tại trụ sở ở số 258 đường Trần Hưng Đạo (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1)

Từ ngày 1-3 đến ngày 6-3, Công an TPHCM tiếp nhận 2.777 hồ sơ (609 hồ sơ trực tiếp, 2.131 hồ sơ qua VNeID, 37 hồ sơ qua Cổng dịch vụ công) và thực hiện trả 497 hồ sơ. Quá trình tiếp nhận, xử lý được đảm bảo đúng quy trình, thông suốt.

Hiện nay, ứng dụng VNeID đã phát huy tối đa hiệu quả, mang nhiều lợi ích. Do đó, Công an TPHCM vận động người dân tích cực tham gia làm các thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID, trong đó có mục “Cấp phiếu LLTP”.

Công an TPHCM hướng dẫn cho người dân làm thủ tục

“VNeID đã tích hợp sẵn các giấy tờ của người dân. Do đó, khi người dân thực hiện đăng ký sẽ không phải nhập thêm các giấy tờ cần thiết”, một cán bộ Công an TPHCM chia sẻ và thông tin thêm, VNeID của người dân phải ở định danh mức 2. Do đó, nếu ai chưa hoàn thành thì có thể đến công an địa phương để nâng cấp lên mức này.

Khi khai báo thành phần hồ sơ người dân cần lưu ý: kê khai các trường thông tin phải đầy đủ, chính xác theo giấy tờ tùy thân; trường hợp khai hộ phải có giấy ủy quyền và chứng thực của cơ quan có thẩm quyền; những hình ảnh cung cấp cần đầy đủ theo yêu cầu, rõ nét và phải được chụp ngay hình, thẳng góc, không có hình ảnh nội dung thừa.

Các thủ tục trực tuyến, người dân bắt buộc phải có tài khoản ngân hàng trực tuyến để thanh toán.

Người dân tới làm hồ sơ cấp Phiếu LLTP

Khi thanh toán trực tuyến, sẽ có hóa đơn, biên lai của ngân hàng, trường hợp bị lỗi, tiền sẽ được hoàn lại.

Trường hợp với người già, trẻ em và người nước ngoài, Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Hồ sơ nghiệp vụ phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an thành phố cử cán bộ, đoàn viên có mặt tại trụ sở hỗ trợ người dân khai báo và nộp hồ sơ trực tiếp.

CHÍ THẠCH