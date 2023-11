Công an làm rõ lý do không khởi tố nhóm “Bông hồng đen” ở Hải Phòng

Do đó, cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn quyết định không khởi tố vụ án và không khởi tố bị can trong vụ việc này. Trong khi đó, liên quan tới hoạt động của nhóm “Bông hồng đen”, ngày 24-8 vừa qua, Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà Đinh Thị Út (52 tuổi, ở phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn) là trưởng nhóm điều hành nhóm "Bông hồng đen" do vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Hành vi vi phạm của nhóm “Bông hồng đen” được xác định là đã lấy mẫu máu để làm xét nghiệm HIV đối với người dưới 15 tuổi khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Quyết định xử phạt trên được ban hành dựa trên kết quả làm việc và kiểm tra của Sở Y tế Hải Phòng đối với nhóm "Bông hồng đen" và một số học sinh bị lấy mẫu xét nghiệm tại quận Đồ Sơn.

Qua kiểm tra của Sở Y tế TP Hải Phòng, nhóm “Bông hồng đen” hoạt động theo hợp tác với SCDI theo thỏa thuận hợp tác được ký vào ngày 30-12-2022. SCDI do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thành lập từ năm 2010. Hiện nay, SCDI đang triển khai dự án "Bảo vệ tương lai - Tăng cường các can thiệp mới dựa vào cộng đồng nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại Việt Nam" của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nguồn vốn từ viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Nhiệm vụ của nhóm “Bông hồng đen” ở Hải Phòng là tiếp cận, can thiệp khách hàng là người sử dụng ma túy trong độ tuổi từ 16-24, với các hoạt động như: sàng lọc độ tuổi; tư vấn và xét nghiệm HIV.

Về phía Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết, nhóm “Bông hồng đen” là tổ chức cộng đồng hoạt động từ năm 2011 trong các dự án của quốc gia về phòng chống HIV/AIDS. Việc nhóm tổ chức tự xét nghiệm HIV tại cộng đồng được thực hiện theo các nguồn của dự án phòng chống HIV/AIDS.