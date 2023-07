Đến năm 2030, TPHCM hoàn thành xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu

UBND TPHCM vừa ban hành đề án xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị tại TPHCM.

Mục tiêu của đề án là đến năm 2030, xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị đối với 249 đơn vị công an phường trên địa bàn TPHCM. Đảm bảo xây dựng lực lượng công an phường thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng thời, kiện toàn và nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động của công an phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh ở địa bàn cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

UBND TPHCM giao Công an TPHCM bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tham mưu triển khai thực hiện đề án. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đề xuất quy hoạch đất an ninh trên địa bàn thành phố; chỉ đạo, hướng dẫn công an các quận và TP Thủ Đức trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ, chiến sĩ đảm bảo theo các tiêu chí đề ra.