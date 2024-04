Công an Quảng Trị đề xuất nghiên cứu giải pháp căn cơ cho đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Ngày 17-4, Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về việc khảo sát các vướng mắc thực tiễn của địa phương, phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, việc phân luồng giao thông các loại phương tiện gồm xe khách trên 30 chỗ, xe khách giường nằm, xe trên 6 trục không đi vào đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, mà chuyển sang đi vào Quốc lộ 1A đã đặt ra nhiều nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn. Trong khi, tỉnh Quảng Trị chưa có tuyến tránh Quốc lộ 1A qua TP Đông Hà nên việc xảy ra tai nạn bắt đầu gia tăng trở lại.

Công an tỉnh Quảng Trị kiến nghị các cơ quan chức năng cần xem xét, có giải pháp căn cơ, thực tiễn cho đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cũng như có chiến lược lâu dài, cụ thể để bảo vệ tính mạng người dân.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu tại buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Trị đã góp ý về dự thảo Luật Đường bộ với 10 điều, 15 nội dung cụ thể. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Trị kiến nghị Ủy ban Quốc phòng và an ninh tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ và đáp ứng với sự phát triển của giao thông vận tải; xây dựng Quốc lộ 1A có các tuyến tránh đô thị, thị trấn có mật độ phương tiện nội bộ lớn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận, Trung tướng Nguyễn Minh Đức đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Trị trong việc đảm bảo an ninh giao thông đường bộ; đồng thời ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của địa phương để nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh luật sao cho hợp lý với thực tế trong thời gian tới…

Xe đầu kéo 43H-030.79 kéo rơ moóc di chuyển theo hướng Nam - Bắc trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận phường 3 (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) gây tai nạn chết người vào ngày 11-4



Như Báo SGGP đã thông tin, vào ngày 8-4, trong văn bản gửi Bộ GTVT và Cục Đường bộ Việt Nam về việc phân luồng giao thông cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Đoàn ĐBQH Quảng Trị nêu những bất cập phát sinh sau khi Cục Đường bộ Việt Nam ban hành quyết định xe khách trên 30 chỗ, xe khách giường nằm, xe lớn hơn hoặc bằng 6 trục (bao gồm xe thân liền và tổ hợp xe đầu kéo) không được lưu thông trên tuyến cao tốc này.

Đoàn ĐBQH Quảng Trị cho rằng, việc phân luồng giao thông theo quyết định của Cục Đường bộ Việt Nam là chưa có cơ sở khoa học cũng như thực tiễn chứng minh là hiệu quả và thiết thực, đồng thời chưa đánh giá đầy đủ tác động ảnh hưởng. Điều này không khác gì đẩy "rủi ro" về cho địa phương và người dân. Do đó, nhất thiết cần có sự phân tích, nhìn nhận, đánh giá toàn diện, đầy đủ và nhất là lắng nghe ý kiến của người dân, chính quyền các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ GT-VT, Cục Đường bộ Việt Nam không phân luồng cho các phương tiện trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng cấm xe khách trên 30 chỗ, xe khách giường nằm, xe lớn hơn hoặc bằng 6 trục (gồm cả xe thân liền và tổ hợp xe đầu kéo) đi vào cao tốc.

Tin liên quan Cục Đường bộ giải trình việc không cho xe khách, xe tải đi vào tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

VĂN THẮNG