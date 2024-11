Công an Tây Ninh hỗ trợ Campuchia chữa cháy casino 7 tầng

Chiều 4-11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triển khai lực lượng cứu hộ cứu nạn hỗ trợ cơ quan chức năng Campuchia chữa cháy casino 7 tầng, thuộc xã Tropeng phlong, huyện Ponhia Kret, tỉnh Tbuong Khmum (Campuchia), hướng dẫn thoát nạn cho 4 người bị thương, mắc kẹt trong đám cháy.

Chiến sĩ PCCC Công an huyện Tân Biên tích cực chữa cháy

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 3-11, tại tầng 7 của casino trên xảy ra vụ hỏa hoạn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy Campuchia đã triển khai phương tiện chữa cháy để dập ngọn lửa nhưng bất thành và sau đó đã nhờ Công an tỉnh Tây Ninh giúp đỡ. Nhận lệnh điều động từ Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Tân Biên phân công 15 cán bộ chiến sĩ và 3 phương tiện chữa cháy kịp thời hỗ trợ.

Tại hiện trường, có 3 phòng nghỉ ở tầng 7 của casino đang bốc cháy dữ dội với diện tích đám cháy lúc này khoảng 80m², khói khí độc lan rộng các tầng 4, 5, 6, 7 của tòa nhà.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an huyện Tân Biên đã kịp thời hướng dẫn thoát nạn 4 nạn nhân mắc kẹt tại tầng 5 và 6. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ triển khai đội hình 2 lăng A cùng hệ thống lăng vòi chữa cháy vách tường. Đến 13 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do sự cố thiết bị điện.

LÊ XUÂN