Công an tỉnh Bình Định khen thưởng tài xế tố giác buôn bán ma túy liên tỉnh

Chiều 16-12, Phòng PC08 Công an tỉnh Bình Định đã công bố quyết định khen thưởng và trao bằng khen của Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh này cho ông L. (tài xế xe khách một công ty TNHH kinh doanh vận tải) vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024.