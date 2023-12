Công an tỉnh Đồng Nai ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Sáng 13-12, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo sở ngành địa phương.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng, đặc biệt là các dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và các lễ hội đầu xuân. Để giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh yêu cầu đặt ra cho lực lượng Công an tỉnh phải triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp và giữ vững thế chủ động tiến công, trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Các đại biểu tham dự lễ ra quân

Công an tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, công an huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự theo phương án, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dịp cuối năm phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, bình yên.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại lễ ra quân

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị, công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham mưu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Đồng thời yêu cầu lực lượng công an tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp tập trung nắm chắc tình hình, chủ động từ sớm, từ xa, đảm bảo an ninh chủ động, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương.

Sau lễ ra quân, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức các đoàn diễu hành, biểu dương lực lượng trên một số tuyến đường chính tại TP Biên Hòa.

>> Một số hình ảnh lễ ra quân:

HOÀNG BẮC