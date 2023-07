Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối thoại với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã

Ngày 10-7, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị đối thoại với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã trên địa bàn.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và các thành viên trong Ban Giám đốc Công an tỉnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức.

Theo báo cáo, tính đến ngày 15-6, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 732 công an chính quy về 130 xã, thị trấn trong tỉnh (trong đó có 65,4% có trình độ đại học trở lên, 34,2% có trình độ cao đẳng, trung học) nhưng do khối lượng công việc lớn nên công an các xã gặp nhiều khó khăn.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, Trưởng Công an xã Xuân Bảo (huyện Cẩm Mỹ) cho rằng, lực lượng công an xã chính quy mỏng, chiến sĩ phải kiêm nhiệm chuyên môn và đáng chú ý là một số cặp vợ chồng làm trong ngành, trùng lịch nên Ban Giám đốc cần xem xét quy định trực ban với cán bộ nữ. Công an xã Tà Lài (huyện Tân Phú) cho biết, làm việc 200% công sức vẫn không đạt chỉ tiêu đề ra do khối lượng công việc nhiều; Công an thị trấn huyện Long Thành nêu thực trạng, một số trụ sở công an chật hẹp, nằm trong khuôn viên ủy ban xã, thị trấn, gây khó khăn cho công an đảm bảo an ninh trật tự.

Tại hội nghị cũng có nhiều ý kiến đề xuất tăng lực lượng, phụ cấp công an xã, nâng cấp trình độ lý luận chính trị, xây dựng trụ sở mới, một số chính sách như đề án 06 vẫn chưa đến với công an xã.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, về đề xuất, sẽ xem xét ưu tiên khi 2 vợ chồng trùng ngày trực; sẽ linh hoạt tập huấn sao cho phù hợp theo cụm, theo huyện và theo xã, có những hội nghị phải tập trung vì chia nhỏ ra thì không hiệu quả bằng tập trung.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang đề nghị Trưởng Công an huyện, phòng chuyên môn cần ghi nhận những thắc mắc, đề xuất để xem xét, xử lý phù hợp và chỉ huy cấp huyện cần một tuần phải về xã nhằm nắm tình hình để có hướng xử lý. Trong thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai việc xây dựng trụ sở tách khỏi UBND xã, thị trấn nhằm giúp cán bộ yên tâm công tác.

Dịp này, một số cán bộ công an xã, thị trấn có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đã được công an tỉnh khen thưởng.