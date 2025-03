Công an tỉnh Đồng Nai ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Sáng 27- 3, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh – trật tự dịp Kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Công an tỉnh Đồng Nai phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp kịp thời các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân

Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai tập trung đảm bảo an ninh – trật tự, không để xảy ra bất ngờ, đột xuất trong mọi tình huống; tổ chức triển khai tấn công tội phạm từ sớm, từ xa đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; đấu tranh quyết liệt, triệt phá các băng, nhóm tội phạm, giữ vững an ninh - trật tự, phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương.

>> Một số hình ảnh tại lễ ra quân sáng 27-3:

HOÀNG BẮC