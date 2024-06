Đồng Nai có tân Giám đốc Công an tỉnh

Sáng 21-6, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hồng Phong giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong sinh năm 1979, quê quán tỉnh Phú Thọ, có 25 năm kinh nghiệm công tác trong ngành công an, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hồng Phong hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong được đánh giá là một cán bộ có năng lực, bản lĩnh, dày dặn kinh nghiệm và được kỳ vọng sẽ góp phần lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

HOÀNG BẮC