Công an TP Hà Nội xác minh nghi phạm bắt cóc bé trai là cán bộ công an tỉnh Vĩnh Phúc

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho rằng, sau khi xác định đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung, có cấp hàm thượng úy, cán bộ đang công tác tại Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo văn bản của Công an TP Hà Nội gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đơn vị đã đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu công an nhân dân theo quy định của ngành công an đối với Nguyễn Đức Trung để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trên cơ sở đề nghị của Công an TP Hà Nội, hiện, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định về việc kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung.

Việc tước danh hiệu này làm căn cứ để cơ quan điều tra thực hiện các hoạt động tố tụng theo quy định.

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 ngày 14-8, Công an phường Việt Hưng (quận Long Biên) tiếp nhận tin báo từ gia đình chị Đ.T.H (trú tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên) về việc con trai chị là cháu P. (sinh năm 2016) bị 1 đối tượng nam giới đeo khẩu trang bắt, đưa lên xe ô tô khi cháu H. đang đi xe đạp tại khu vực gần nhà.

Sau đó, chị H. nhận được điện thoại yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để chuộc con. Sau gần 10 tiếng, đến khoảng 5 giờ ngày 15-8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) phối hợp Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1992, trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), đồng thời giải cứu thành công cháu P. và đưa về gia đình an toàn.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản của các nhà dân sinh sống ở các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội.

Khoảng 9 giờ ngày 14-8, Trung sử dụng xe ô tô Kia Moring màu trắng (BKS thật là 88A-286.44) lắp BKS giả là 29A-246.99; mang theo 1 khẩu súng bắn đạn cao su (Trung mua trước đây) xuống địa bàn khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên và đi vòng quanh trong khu vực này để trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, Trung không trộm cắp được tài sản, nên nảy sinh ý định bắt cóc 1 trẻ em để đe dọa, cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé. Sau khi nảy sinh ý định trên, Trung đã mua 1 cuộn băng dính to, 1 đôi găng tay, 2 dây thun buộc hàng tại một chợ trên địa bàn quận Long Biên.

Sau đó, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, Trung đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6BT7 khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng thì phát hiện và thực hiện hành vi bắt cóc cháu N.T.P. đưa lên xe ô tô.

Trung đã dùng dây buộc tay cháu bé và đưa cháu bé di chuyển qua nhiều địa bàn trên TP Hà Nội và liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé để tống tiền (đòi gia đình cháu bé 15 tỷ đồng tiền chuộc).

Đến khoảng 5 giờ ngày 15-8, khi Trung đưa cháu bé đến đường gom Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Nam thì bị lực lượng công an bắt giữ.