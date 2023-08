Phó Giám đốc Công an Hà Nội: Nghi phạm bắt cóc bé trai do nợ nần, quẫn bách

Chiều 15-8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin thêm về quá trình bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc). Trước đó, người này thực hiện hành vi bắt cóc để chiếm đoạt tài sản.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, đây là vụ án manh động, nguy hiểm, xảy ra trên địa bàn Thủ đô, mặc dù trước đó Công an TP Hà Nội đã có cảnh báo những người đang có ý định thực hiện các vụ việc vi phạm trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin thêm về vụ án. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo ông Tùng, từ năm 2004 đến nay mới xảy ra vụ việc bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản như vậy. Sau khi vụ việc xảy ra, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã triệu tập cuộc họp bất thường để tiến hành vào cuộc, với tinh thần sớm xác định được danh tính và truy bắt thật nhanh, bằng được đối tượng gây án. Để truy bắt đối tượng, các lực lượng từ Bộ Công an đến Công an Thành phố đều phối hợp với nhau.

Trong quá trình phá án, Thiếu tướng Tùng yêu cầu các lực lượng phải theo lệnh chỉ huy, không được hoạt động theo cách riêng. “Tôi yêu cầu, đầu tiên khi xác định được đối tượng và bị hại, yêu cầu phải trao cháu bé mới trao tiền. Khi cháu bé đã an toàn mới tính tới các phương án khác. Khi đối tượng giao cháu bé xong thì nạn nhân giao tiền, lúc đó chúng tôi mới tác nghiệp”, Thiếu tướng Tùng cho biết và khẳng định, trong mọi tình huống đều sẵn sàng xả thân vì sự an toàn của nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết gặp muôn vàn khó khăn trong quá trình truy bắt, bởi thời điểm xảy ra vụ việc là tối, diễn biến nhanh, thể hiện tính manh động, tinh vi. Sau khi bắt cóc cháu bé, nghi phạm đã liên hệ với mẹ cháu với giọng điệu xã hội, đưa ra yêu cầu số tiền 15 tỷ đồng và yêu cầu không mặc cả. Quá trình liên lạc với mẹ cháu P, nghi phạm Trung nói thẳng “thích tiền hay thích con”, nghe được, mẹ cháu bé càng hoang mang. Quá trình bỏ trốn, nghi phạm di chuyển qua nhiều nơi và đưa ra một địa điểm là đầu cầu Thanh Trì, yêu cầu mẹ cháu bé đi bộ một mình cầm tiền và sẽ cho người khác ra nhận.

“Thời điểm đó, đúng như chúng tôi tác nghiệp và phán đoán, nếu đối tượng ra cầu Thanh Trì, chúng tôi sẽ bắt được ngay. Nhưng đối tượng vẫn tiếp tục di chuyển, cuối cùng xuống Khu công nghiệp Đồng Văn với mục đích để xem có lực lượng chức năng bám theo hay không. Chúng tôi đã cứu được cháu bé thành công, khi bắt được đối tượng, trong quá trình bắt, đối tượng dùng súng bắn lại lực lượng chức năng và bỏ chạy”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng kể lại.

Thiếu tướng Tùng khẳng định, việc nghi phạm và gia đình cháu bé không có mâu thuẫn. “Tôi trực tiếp hỏi Trung, Trung nói đi trên đường thì nhìn thấy cháu bé, do nợ nần, quẫn bách nên nảy sinh ra việc bắt cóc. Nhưng nghi phạm đã chuẩn bị công việc này từ trước, từ việc chuẩn bị biển số xe giả, chuẩn bị súng bắn cao su. Cơ bản nghi phạm đã khai nhận hành vi vi phạm, hành vi này đã bị bắt quả tang khi đối tượng nhận tiền và trao trả đứa bé cho mẹ của cháu. Đây là hành vi vi phạm vào tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, Thiếu tướng Tùng cho biết.

Liên quan tới thông tin nghi phạm Trung là cán bộ trong ngành công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay, nghi phạm là người không có công ăn việc làm (theo xác minh ban đầu), nghi phạm khai chưa có tiền án, tiền sự. Liên quan tới khẩu súng nghi phạm sử dụng trong quá trình di chuyển, khi bắt được đối tượng, kiểm tra súng còn nguyên 6 viên đạn cao su, trong đó 1 viên đạn sẵn sàng lên nòng. Công an đang tiếp tục khai thác về khẩu súng và mở rộng xem đối tượng có phạm tội ở đâu nữa không.