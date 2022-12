Đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định an ninh chính trị ở TPHCM

Ngày 28-12, Công an TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội; Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Lê Thanh Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM…

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của Công an TPHCM trong năm 2022. Với những thành tích đạt được, Công an TP vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2022.

Đại tướng Tô Lâm yêu cầu, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Ban Giám đốc Công an TPHCM cần tập trung kiểm điểm, phân tích xác định rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế (nhất là những nguyên nhân từ chủ quan) trên phạm vi từng địa bàn, từng lĩnh vực công tác. Từ đó đề ra các giải pháp, lộ trình khắc phục trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Công an nhận định, năm 2023 tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động phức tạp; trong nước nói chung và TPHCM nói riêng, những khó khăn về kinh tế - xã hội vẫn tiếp diễn, tình hình trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp... Do đó, nhiệm vụ của lực lượng Công an TPHCM trong đảm bảo ANTT, giữ vững ổn định an ninh chính trị để tạo môi trường an toàn, bình yên cho thành phố là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang.

Đồng chí chỉ đạo Công an TPHCM phải giữ vững thế chủ động chiến lược, sớm nhận diện các nguy cơ, thách thức, khó khăn đang đặt ra, để từ đó chủ động, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra ngay từ đầu và tại cơ sở.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2023 Công an TPHCM phải làm tốt chức năng tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM thực hiện những chủ trương, giải pháp lớn, các đề án, dự án trọng điểm của thành phố trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, Công an TPHCM phải nghiên cứu kỹ và tập trung quán triệt xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, của cả nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tới.

Cần tập trung chỉ đạo tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn thành phố. Bảo vệ sự bình yên, an toàn cho thành phố, tạo điểm đến lý tưởng trong đầu tư, kinh doanh và du lịch, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm do yêu cầu đặt ra trong năm 2023 là thực hiện đồng bộ các biện pháp kéo giảm tội phạm bền vững; không để tội phạm lộng hành, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng với phương châm “Xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo Công an TPHCM tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công tội phạm, giải quyết triệt để, triệt tiêu nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm ngay từ đầu, ngay tại cơ sở.

Lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an TPHCM phải phân tích, đánh giá kỹ tại địa bàn, lĩnh vực, đối chiếu với những vấn đề Bộ đã chỉ đạo. Qua đó bổ sung và hoàn thiện các giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn, có các giải pháp thực chất để làm giảm tội phạm hình sự, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm.

Về tội phạm xâm phạm sở hữu là cướp, cướp giật, trộm tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm. Năm 2022 xảy ra 2.492 vụ, chiếm tỷ lệ 67,37% trong cơ cấu tội phạm và thậm chí xảy ra các vụ cướp tài sản có tính chất nguy hiểm, hành vi liều lĩnh, manh động, gây thương tích nghiêm trọng cho người bị hại. Đại tướng Tô Lâm yêu cầu Công an TP phải quyết liệt hơn, rốt ráo hơn nữa, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để nhân dân, khách du lịch đến thành phố mới yên tâm sinh sống, làm việc và làm giàu cho thành phố.

Công an TPHCM tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, mục tiêu, yêu cầu các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06 của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác cải cách, minh bạch hóa các thủ tục hành chính, dịch vụ công, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ.

Ngoài ra, Công an TPHCM cần quan tâm đầu tư trang thiết bị cho Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11 của Bộ về xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đảm bảo phù hợp với tình hình của từng xã, phường của thành phố…

Trước đó, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã báo cáo về công tác năm của đơn vị trong năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2023. Trong năm 2022, Công an TPHCM mở nhiều đợt tấn công trấn áp với các loại tội phạm. Qua đó, tình hình tội phạm được kiềm chế, kéo giảm 7,37% so với cùng kỳ năm 2019. Đơn vị đã khám phá nhiều vụ án hình sự, tham nhũng, kinh tế, ma túy… đạt, vượt chỉ tiêu đã đề ra.

Công an TPHCM đã quyết liệt, nỗ lực thực hiện các nội dung Đề án 06; đã truyền dữ liệu về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đạt 96,5%; trả thẻ CCCD đến người dân đạt 99,4%; đã thực hiện 946.306 hồ sơ định danh điện tử. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp nhận, xử lý các thủ tục đăng ký, khai báo lưu trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến; công tác làm sạch dữ liệu...