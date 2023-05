Công an TPHCM đặt hàng các giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ quản lý nhà nước

Ngày 30-5, Sở KH-CN TPHCM tổ chức Hội nghị ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Sở KH-CN với Công an TPHCM và sự kiện kết nối “Nghiên cứu xây dựng các giải pháp Chuyển đổi số hỗ trợ công tác quản lý nhà nước ngành công an tại TPHCM”.

Hội nghị nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai cơ quan quản lý nhà nước, hướng đến các mục tiêu thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại TPHCM nói chung và Công an TPHCM nói riêng; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp thông qua ứng dụng KH-CN.

Tại hội nghị, Công an TPHCM trình bày các bài toán cụ thể liên quan đến giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ công tác quản lý nhà nước ngành công an và qua đây tìm cơ hội hợp tác, kết nối, đặt hàng nghiên cứu KH-CN với các trường, viện, doanh nghiệp.

CA TPHCM đã đưa ra một số đầu bài cho ứng dụng KH-CN: Nghiên cứu xây dựng ứng dụng trên điện thoại thông minh cung cấp thông tin và giải pháp thắc mắc của người dân và doanh nghiệp về các dịch vụ hành chính công của Công an TPHCM trên cơ sở ứng dụng AI, trả lời tự động Chat Bot; Ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TPHCM; Nghiên cứu, ứng dụng tác chiến điện tử trong công tác chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ…

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, ứng dụng KH-CN là một nhu cầu cấp thiết, những bài toán Công an TPHCM đặt ra kỳ vọng sẽ tìm được những lời giải và qua đây mong muốn hai bên có sự hợp tác, hướng đến đặt hàng những giải pháp cụ thể nói trên. “Công an TPHCM cũng mong muốn cùng các nhà khoa học, Sở KH-CN cùng với Công an TPHCM tìm ra những giải pháp ứng dụng công nghệ hiệu quả nhất”, Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Nguyễn Việt Dũng cho rằng, đây là dịp hiểu rõ nhu cầu của Công an TPHCM nên qua hội nghị cần nhanh chóng có bức tranh tổng thể để ứng dụng công nghệ cho Công an TPHCM. Kỳ vọng trong thời gian sắp đến, Sở KH-CN cùng các nhà khoa học, doanh nghiệp… và Công an TPHCM có những hợp tác cụ thể để có bước phát triển lớn trong ứng dụng KH-CN trong ngành công an nói chung và Công an TPHCM nói riêng.

Theo Sở KH-CN TPHCM, việc hợp tác giữa Sở KH-CN và Công an TPHCM sẽ góp phần nâng cao vai trò của KH-CN trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết cơ quan quản lý và cộng đồng khởi nghiệp, tạo động lực thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực công, góp phần phát triển bền vững hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của TPHCM.