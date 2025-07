Đà Nẵng ra mắt trợ lý số và Cổng Bình dân học vụ số miễn phí cho người dân

Cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính

Sở này đã đưa vào sử dụng Danang AI – nền tảng trợ lý số tổng hợp giải đáp 2.102 thủ tục hành chính của thành phố, gồm 1.721 thủ tục hành chính do các sở, ngành, UBND phường, xã, đặc khu thực hiện và 381 thủ tục hành chính do Công an triển khai.

Ngoài ra, Danang AI còn hỗ trợ cung cấp thông tin kinh tế - xã hội, sự kiện, tiếp nhận phản ánh của người dân và liên thông tới Cổng góp ý 1022. Người dân có thể dễ dàng truy cập thông qua nhiều kênh như: ứng dụng Danang Smart City, Cổng dịch vụ công 1022.vn, chat.1022.vn, website chính quyền điện tử danang.gov.vn. Các cơ quan, đơn vị cũng được khuyến khích tích hợp miễn phí công cụ này lên cổng thông tin của mình để tăng cường phục vụ.

Giao diện Danang AI

Sở KH-CN cũng đề xuất cập nhật, bổ sung thêm các nguồn dữ liệu mới thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, địa phương để cung cấp cho người dân, tổ chức thông qua trợ lý Danang AI; truyền thông, hướng dẫn cho người dân sử dụng trợ lý số tại khu vực Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc kết hợp trong tổ chức sự kiện, hội thảo... Đồng thời, triển khai trợ lý số Danang AI đến cán bộ, viên chức để tham gia sử dụng ít nhất 1 lần tra cứu, hỏi đáp mỗi tuần.

Song song đó, thành phố cũng giới thiệu hai công cụ trợ lý số pháp luật do Bộ KH-CN cùng Tập đoàn Viettel và Bộ Tư pháp phát triển, lần lượt tại các địa chỉ https://trolyaocanbocongchuc.dx.gov.vn và https://ai.phapluat.gov.vn, nhằm hỗ trợ tra cứu, hướng dẫn nghiệp vụ, phân cấp, phân quyền và tư vấn pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức

Đối với Cổng Bình dân học vụ số, người dân truy cập tại địa chỉ: https://binhdanhocvuso.danang.gov.vn/. Đến nay, trang thông tin đã xuất bản hơn 70 bài viết, 20 văn bản; cập nhật hơn 100 tin tức liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng và chính xác.

Cổng “Bình dân học vụ số”

Các tính năng nổi bật trên nền tảng học trực tuyến kể đến như video bài giảng sinh động, dễ hiểu, sát thực tế. Đến nay, Sở đã triển khai 20 slide và video bài giảng lên nền tảng trực tuyến, bao gồm các khoá học cho các nhóm đối tượng như: khóa học “Ứng dụng AI văn phòng”, khóa học “Ứng dụng AI cơ bản (Phần 1)”, khóa học “AI cho Marketing cơ bản”, khóa học “Ứng dụng AI cho Giáo viên”. Người học có thể làm bài kiểm tra, tương tác, tích điểm và nhận quà.

Thời gian đến, Sở tiếp tục đăng tải thêm các khóa học như: Generative AI Cơ bản, AI marketing nâng cao, AI chăm sóc khách hàng cơ bản và nâng cao, AI ứng dụng trong công việc nâng cao…

XUÂN QUỲNH